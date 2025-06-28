Actualité aéronautique
Finistair lance une nouvelle liaison estivale entre la Bretagne et Jersey
Article publié le 28 juin 2025 par David Dagouret
Cette liaison sera opérée du 27 juin au 31 août 2025 à raison de deux vols par semaine.
Une nouvelle route estivale est proposé entre la Bretagne et les îles de Jersey. Cette nouvelle connexion, est rendue possible grâce à un partenariat entre le gouvernement de Jersey, le gouvernement d’Aurigny, Ports of Jersey et Finistair
La compagnie Finistair assurera des liaisons directes chaque vendredi et dimanche à bord d’un Cessna Grand Caravan, selon les horaires suivants :
Vendredi :
- Brest ➝ Jersey : départ 11h30 – arrivée 11h20
- Jersey ➝ Aurigny : départ 11h50 – arrivée 12h15
- Aurigny ➝ Jersey : départ 12h40 – arrivée 13h00
- Jersey ➝ Brest : départ 13h50 – arrivée 15h40
Dimanche :
- Brest ➝ Jersey : départ 14h00 – arrivée 13h50
- Jersey ➝ Aurigny : départ 14h20 – arrivée 14h40
- Aurigny ➝ Jersey : départ 15h05 – arrivée 15h25
- Jersey ➝ Brest : départ 16h15 – arrivée 18h05
Pour rappel, l’île de Jersey est accessible tout l’été depuis Paris CDG via Blue Islands jusqu’au 30 octobre, avec un retour prévu en 2026.
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