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Finnair relance ses vols vers le Canada
Article publié le 29 juin 2025 par Aeroweb-fr.net
Cette réouverture marque le retour de Finnair à Toronto après une interruption de 11 ans, la dernière liaison ayant été opérée à l’été 2015.
Finnair reprendra ses vols vers le Canada à compter du 4 mai 2026, avec l’ouverture d’une liaison entre Helsinki et Toronto. La compagnie proposera trois fréquences hebdomadaires – les lundis, mercredis et dimanches – tout au long de la saison estivale. Cette réouverture marque le retour de Finnair à Toronto après une interruption de 11 ans, la dernière liaison ayant été opérée à l’été 2015.
En plus de Toronto, Finnair desservira l’été prochain plusieurs autres villes nord-américaines : New York, Dallas, Los Angeles, Chicago et Seattle.
La compagnie finlandaise précisera ultérieurement les horaires des vols et le modèle d'appareil qu'elle utilisera pour ce vol.
Christine Rovelli, Directrice des revenus de Finnair, a déclaré : « Nous sommes ravis d'étendre notre réseau nord-américain et de réintégrer le Canada parmi nos destinations. Toronto est une destination très prisée, qui offre notamment à nos clients européens d'excellentes correspondances vers d'autres régions du Canada. »
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