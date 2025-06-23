Goodyear célèbre les 100 ans de son ballon dirigeable

Article publié le 23 juin 2025 par David Dagouret

Le premier dirigeable Goodyear a volé en 1925.

Le 3 juin 1925, le Pilgrim prenait son envol, marquant le début de l’aventure de Goodyear dans l’univers des dirigeables. Cent ans plus tard, l’enseigne américaine célèbre un siècle de présence dans le ciel, à la fois comme constructeur aéronautique et acteur pionnier de la publicité aérienne.

Aujourd’hui, les dirigeables Goodyear ont bien évolué. Les fameux « blimps », qui ont longtemps survolé les stades et les circuits, sont désormais des appareils semi-rigides du type Zeppelin NT. Contrairement aux premiers modèles entièrement souples, ces machines modernes disposent d’une structure interne et sont équipées de trois moteurs de 200 chevaux, montés latéralement et à l’arrière de l’enveloppe.

Le dirigeable actuel mesure 75 mètres de long, soit environ 80 % de la longueur d’un terrain de football, et atteint 17,7 mètres de hauteur. Rempli d’hélium, son volume équivaut à trois piscines olympiques. Il évolue à une vitesse d’environ 56 km/h, à une altitude comprise entre 300 et 450 mètres — une hauteur idéale pour la captation télévisée d’événements.

L’histoire des dirigeables Goodyear est également marquée par leur contribution militaire. En effet, durant la Seconde Guerre mondiale, l’entreprise a produit plus de 100 exemplaires de cet aéronef pour la marine américaine. Ils étaient utilisés pour la surveillance et l’escorte de convois.

Mais c’est dans le domaine de la retransmission sportive que le dirigeable s’est forgé une renommée mondiale. Le 1er janvier 1955, il réalisait la première diffusion aérienne en direct à la télévision nationale, lors de la Rose Parade et du match du Rose Bowl, événement devenu emblématique aux États-Unis.

Dans les années 1980, Goodyear étend sa présence en Europe avec le dirigeable Europa, basé à Rome. Aujourd’hui, la flotte comprend quatre appareils : trois aux États-Unis et un en Europe.

Piloter un dirigeable Goodyear reste une compétence rare : moins de 20 pilotes dans le monde détiennent la certification délivrée par la FAA, obtenue après une formation particulièrement rigoureuse.

Au fil des décennies, ces géants silencieux sont devenus bien plus que des supports publicitaires : ils incarnent une forme unique de présence aérienne, mêlant technologie, tradition et innovation.

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