Icelandair et Visit Greenland renouvellent leur partenariat

Article publié le 28 juin 2025 par David Dagouret

Icelandair poursuit l’expansion de ses opérations vers Nuuk, la capitale, avec une hausse annoncée de 120 % de sa capacité en sièges pour 2025.

Le premier Boeing 737 MAX d’Icelandair reliant Nuuk à Keflavik s’est posé le 2 juin dernier, marquant une nouvelle étape pour le développement des liaisons vers le Groenland. À cette occasion, Icelandair et Visit Greenland ont annoncé le renouvellement de leur partenariat, scellant leur engagement commun à faciliter l’accès à Kalallit Nunaat et à soutenir son essor touristique jusqu’en 2027.

Cet accord vient confirmer la volonté des deux acteurs de collaborer étroitement pour développer des vols réguliers vers certaines des régions les plus isolées et spectaculaires de la planète. Déjà bien implantée, la compagnie islandaise dessert aujourd’hui plusieurs destinations groenlandaises telles que Nuuk, Ilulissat, Kulusuk et Narsarsuaq.

Dans ce contexte, Icelandair poursuit l’expansion de ses opérations vers Nuuk, la capitale, avec une hausse annoncée de 120 % de sa capacité en sièges pour 2025.

Anne Nivika Grødem, PDG de Visit Greenland, a déclaré : "Visit Greenland s'investit dans la création d'un tourisme qui apporte de la valeur à l'échelle nationale, à nos communautés locales, à l'industrie et à nos clients internationaux. Grâce à l'amélioration de la connectivité, le tourisme a un potentiel renouvelé de croissance plus large et plus durable, et nous nous engageons à le développer en collaboration avec nos partenaires."

Bogi Nils Bogason, président et CEO d'Icelandair a déclaré : "Le Groenland est un marché important et en pleine croissance pour Icelandair, et nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat fructueux avec Visit Greenland. En reliant nos quatre destinations au Groenland à notre vaste réseau de routes via l'Islande, nous pouvons offrir certaines des meilleures connexions entre le Groenland et nos 60 destinations en Europe et en Amérique du Nord."

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