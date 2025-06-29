Actualité aéronautique
Icelandair : résultats du mois de mai
Article publié le 29 juin 2025 par David Dagouret
En mai 2025, Icelandair a transporté 448 000 passagers, soit une augmentation de 13 % par rapport à la même période l'année dernière.
En mai 2025, Icelandair a transporté 448 000 passagers, soit une augmentation de 13 % par rapport à la même période l'année dernière. Depuis le début de l'année, Icelandair a transporté plus de 1,6 million de passagers. Au cours du mois, 29 % des passagers se rendaient en Islande, 16 % voyageaient en provenance d'Islande, 50 % voyageaient sur des vols transatlantiques, en transit en Islande, et 5 % sur des vols domestiques en Islande.
La demande sur le marché vers l'Islande a été forte au cours du mois, avec une augmentation de 18 % du nombre de passagers. Le taux de remplissage était de 79,6 % et la ponctualité à 84,1 %. Le rendement a diminué de 2 % d'une année sur l'autre, en raison de la réduction des tarifs des billets en classe Economy, sur le marché transatlantique.
Les heures de vol nolisées vendues ont augmenté de 10 %. Le fret mesuré en tonnes-kilomètres de fret a augmenté de 2 % par rapport à mai de l'année dernière. Les émissions de CO2 par tonne-kilomètre opérationnelle ont diminué de 4 %.
Bogi Nils Bogason, président et CEO d'Icelandair a déclaré : "Nous continuons d'enregistrer de bons chiffres de trafic, avec une augmentation notable du marché vers l'Islande. Cela s'aligne sur notre attention accrue sur les marchés plus lucratifs à destination et en provenance de l'Islande. Nous maintenons notre performance exceptionnelle en matière de ponctualité, ce qui est le résultat de l'accent que nous mettons sur l'efficacité opérationnelle et de l'effort collectif de notre équipe.
Nous avons récemment signé un accord de partenariat de partage de code avec Air India, qui ouvrira des opportunités de voyage intéressantes entre l'Islande et l'Inde. De plus, nous avons annoncé l'expansion de nos partenariats avec Southwest et Turkish Airlines. En mai, nous avons annoncé deux nouvelles destinations hivernales, Édimbourg et Malaga, et prolongé notre programme à Nashville jusqu'en janvier. La semaine dernière, nous avons pris livraison du quatrième Airbus. Ces nouveaux avions performants ouvrent des perspectives intéressantes pour notre vaste réseau de liaisons."
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