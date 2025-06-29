Actualité aéronautique
Lecture : Les ailes de tonnerre de Hugues Albertini
Article publié le 29 juin 2025 par David Dagouret
Ce bouquin propose aux passionnés d’histoire et d’aviation une plongée saisissante au cœur des combats aériens de la Seconde Guerre mondiale.
Disponible en librairie depuis le 10 juin, « Les ailes de tonnerre » de Hugues Albertini propose aux passionnés d’histoire et d’aviation une plongée saisissante au cœur des combats aériens de la Seconde Guerre mondiale.
L’auteur, lui-même marqué dès l’enfance par la figure d’un oncle engagé volontaire dans la Royal Air Force, mêle habilement réalité historique et fiction romanesque pour restituer l’atmosphère de ces heures sombres où la bravoure se mesurait à chaque mission. Dans ce récit dense et documenté, Albertini s’attache autant aux scènes de dogfights qu’à l’esprit de camaraderie indéfectible qui unissait ces jeunes pilotes souvent confrontés à l’ultime sacrifice.
Pour nourrir son roman, Hugues Albertini est allé à la rencontre de témoins dans le Nord-Pas-de-Calais, région marquée par de nombreux épisodes aériens, et a complété ses recherches par un patient travail d’archives. Résultat : un texte qui restitue avec minutie le quotidien d’un escadron en opération, sans oublier la part d’humanité qui se cache derrière chaque uniforme.
Publié aux Éditions du Panthéon, « Les ailes de tonnerre » compte 272 pages et s’inscrit dans la collection « Mémoires, Témoignages ». Proposé au prix public de 22,90 €, le livre séduit déjà par la force de son style et sa capacité à faire revivre une époque où le ciel résonnait du fracas des combats.
En guise d’aperçu, un extrait met en scène un Squadron Leader britannique lancé à la poursuite d’un Messerschmitt au-dessus de la Manche : une scène parmi d’autres qui illustre l’intensité des duels aériens et l’adrénaline ressentie à chaque attaque.
« Les ailes de tonnerre » s’adresse à tous ceux qui aiment les récits de guerre empreints d’authenticité, de mémoire et d’émotion – une manière de rappeler, par-delà les pages, le courage de ces aviateurs de l’ombre dont l’Histoire n’a pas toujours retenu le nom.
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