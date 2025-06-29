Actualité aéronautique
L'ENAC commande des Elixir Aircraft
Article publié le 29 juin 2025 par David Dagouret
L'École Nationale de l'Aviation Civile (ENAC) a annoncé la commande de 30 avions Elixir Aircraft
L'École Nationale de l'Aviation Civile (ENAC) a annoncé la commande de 30 avions Elixir Aircraft pour le remplacement de sa flotte d'avions VFR. Ces appareils seront livrés à l'école nationale française entre 2026 et 2027.
L'École Nationale de l'Aviation Civile (ENAC) est la 1re université aéronautique européenne. Elle forme aux métiers de l'aéronautique et du transport aérien, notamment des ingénieurs, des contrôleurs aériens et des pilotes. 2 000 étudiants sont formés par an en France et à l'étranger. En plus de son campus historique à Toulouse, l'ENAC opère ses activités aériennes depuis huit sites en France. L'école s'est engagée dans le renouvellement et la modernisation de sa flotte, composée en 2025 de 97 avions.
Arthur Léopold-Léger, cofondateur et président d'Elixir Aircraft a déclaré : "Nous sommes très fiers d'intégrer l'Elixir à la flotte de l'ENAC, première école aéronautique d'Europe. C'est un honneur de succéder aux constructeurs français qui ont marqué l'histoire de cet établissement d'élite. Ce contrat est la récompense de dix ans de travail dans la conception, la certification puis l'industrialisation de notre avion. Nous nous réjouissons à l'idée de croiser dans quelques années, les premiers pilotes de l'ENAC formés sur Elixir."
Olivier Chansou, directeur général de l'ENAC a déclaré : "L’Elixir s’intègre parfaitement dans notre ambition pour la future flotte de l’ENAC bâtie autour de 3 axes stratégiques : performance pédagogique, économique et environnementale. L’ENAC, dans le cadre de ses missions, accompagne la transformation du secteur du transport aérien pour une aviation plus durable, et l’opération majeure de renouvellement de sa flotte, avec le soutien de notre tutelle, s’inscrit dans cette stratégie. Nous sommes très heureux et confiants dans notre partenariat avec Elixir Aircraft."
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