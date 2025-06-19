Article publié le 19 juin 2025 par David Dagouret

La compagnie polynésienne a présenté son ATR 72-600 entièrement configuré avec une classe affaires.

Lors de la conférence de presse d'ATR au salon aéronautique de Paris - Le Bourget, Air Tahiti a présenté son ATR 72-600 entièrement configuré avec une classe affaires. Cet appareil desservira, dans un premier temps, exclusivement l'île de Bora Bora ainsi que Raiatea à partir de 2026.

La cabine sera composée de 26 sièges business individuels, disposés en configuration 1-1. Ces sièges "ETEREA", conçus par le fabricant de sièges italien Geven pour ATR, offriront un confort optimal : 55 cm de largeur (équivalent à un siège standard en classe affaire sur vol long-courrier), 100 cm d’espacement entre les sièges, une inclinaison de 18 cm (ou 16 degrés, soit deux fois plus qu’un siège en classe économique), une tablette latérale personnelle, des rangements individuels, ainsi que des ports USB A et C.

La livraison de ce nouvel ATR 72-600 est prévue pour le second semestre 2026. Les vols devraient débuter dans les semaines suivant sa réception.

Cet appareil fait partie du lot de quatre ATR 72-600, commandés le 24 juillet 2024 lors du salon aéronautique de Farnborough au Royaume-Uni, dans le cadre de la politique de renouvellement de flotte d’Air Tahiti.

Le premier avion rejoindra la flotte en juin 2025, suivi de cet ATR 100% Classe Affaires en 2026, puis de deux autres livraisons prévues en 2027 et 2028.

Edouard Wong Fat, Directeur Général d’Air Tahiti a déclaré : "Nous ne faisons pas qu’acheter un nouvel avion, nous lançons une toute nouvelle expérience de voyage. Cet ATR 72-600 All-Business Class reflète notre ambition de proposer un service exclusif qui commence dès l’enregistrement des passagers, avec un parcours client entièrement repensé et des prestations au sol d’un niveau inégalé pour une desserte domestique. Il s’agit d’un pont entre modernité, confort, hospitalité polynésienne et durabilité – autant de valeurs qui définissent l’avenir d’Air Tahiti."





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