Actualité aéronautique

Salon du Bourget 2025 : Airlink souhaite louer des Embraer E2

Article publié le 19 juin 2025 par David Dagouret

La compagnie d'Afrique Australe a annoncé  son intention de louer 10 nouveaux Embraer E195-E2 auprès de la société Azorra.  

Embraer E195-E2 Airlink

Embraer E195-E2 Airlink

© Embraer

Airlink, compagnie aérienne d'Afrique Australe, a annoncé son intention de louer 10 nouveaux Embraer E195-E2 auprès de la société de leasing, Azorra. Cette annonce a été faite lors du salon aéronautique de Paris - Le Bourget.

Dans le cadre d'un accord qui sera finalisé prochainement, Airlink augmentera sa flotte actuelle de 68 appareils avec le nouvel avion E2, les livraisons depuis les installations d'Embraer au Brésil étant prévues plus tard cette année jusqu'en 2027. Airlink exploite des avions Embraer depuis 2001.

Airlink

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