Actualité aéronautique
Salon du Bourget 2025 : Airways Aviation commande des Elixir
Article publié le 20 juin 2025 par David Dagouret
L'école aéronautique a signé un contrat portant sur l'acquisition de 13 avions d'Elixir Aircraft.
A l'occasion du salon aéronautique de Paris - Le Bourget, Elixir Aircraft a annoncé la signature d'une lettre d'intention de l'école de pilotage, Airways Aviation, pour la commande de 16 avions.
Romy Hawatt, président d'Airways Aviation a déclaré : "Nous sommes fiers de montrer une fois de plus la voie de l'innovation en matière de formation aéronautique en élargissant notre engagement envers Elixir Aircraft avec la signature de cette lettre d'intention pour 16 avions supplémentaires au Salon du Bourget 2025. Ayant été le premier organisme mondial de formation au pilotage à signer une lettre d'intention avec Elixir Aircraft en 2018, nous avons reconnu très tôt le potentiel de leur conception avant-gardiste, de leurs équipements de sécurité et de leur efficacité opérationnelle. Ce nouvel accord réaffirme non seulement notre confiance dans les avions de nouvelle génération d'Elixir Aircraft, mais renforce également notre engagement à équiper nos étudiants des meilleurs outils de formation disponibles partout dans le monde."
Arthur Léopold-Léger, président et cofondateur d'Elixir Aircraft a déclaré : "Merci à Airways Aviation d'accorder sa confiance à Elixir Aircraft. L'intégration de notre avion à sa flotte va permettre à l'école de dispenser une formation de haute qualité tout en optimisant de manière significative les coûts opérationnels. Nous y voyons le début d'un partenariat solide et durable entre nos deux organisations."
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