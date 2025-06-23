Salon du Bourget 2025 : All Nippon Airways a dévoilé son nouveau siège de la classe affaires

Article publié le 23 juin 2025 par David Dagouret

Le nouveau siège de la Classe Affaires nommé "THE Room FX" de la compagnie All Nippon Airways est un siège doté d’une porte privative individuelle, conçu pour les Boeing 787.

À l’occasion du 55ᵉ Salon international de l’aéronautique et de l’espace du Bourget, All Nippon Airways (ANA) a levé le voile sur sa nouvelle cabine Classe Affaires baptisée "THE Room FX". Ce nouveau siège, dévoilé sur le stand de Safran, a été conçu spécifiquement pour le Boeing 787-9.

Fruit d’une collaboration entre le fabricant français Safran Seats et le cabinet de design britannique Acumen, "THE Room FX" s’appuie sur le succès du siège "THE Room" déjà en service sur les Boeing 777-300ER de la compagnie japonaise. Il conserve les lignes épurées et le haut niveau de confort qui ont contribué à sa renommée, tout en s’adaptant aux contraintes du Dreamliner.

Parmi les évolutions apportées à cette nouvelle version : une porte coulissante pour plus d’intimité, un écran de divertissement élargi (40 % plus grand selon ANA), plusieurs compartiments de rangement, une connectique complète avec ports USB-C, un dispositif de recharge sans fil et une compatibilité audio Bluetooth.

L’introduction en flotte de "THE Room FX" est prévue à partir de 2026, sur les principales lignes internationales long-courriers opérées en Boeing 787-9.

Tomoji Ishii, Vice-Président Exécutif de l’expérience client chez ANA, a déclaré : "ANA s’engage à offrir le plus haut niveau d’expérience client et investit dans l’avenir du voyage le plus confortable et avancé avec ce nouveau siège "THE Room FX". Celui-ci reflète notre volonté de dépasser les attentes et de façonner l’avenir du voyage en Classe Affaires."

Victoria Foy, Présidente Directrice Générale de Safran Seats, a déclaré : "Chez Safran Seats, nous sommes fiers de renforcer notre partenariat de longue date avec ANA grâce au lancement de "THE Room FX". Ce nouveau siège Classe Affaires représente une véritable montée en gamme en matière de confort, de polyvalence et de design innovant pour le Boeing 787-9. En combinant notre expertise technique avec l’engagement d’ANA envers l’excellence passager et la vision créative d’Acumen, nous établissons de nouveaux standards dans le voyage aérien premium."

Ian Dryburgh, PDG et fondateur d’Acumen, a déclaré : "Le projet "THE Room FX" est le fruit d’un partenariat de longue date entre ANA, Acumen et Safran – forgé par des années de confiance, de créativité et d’innovation. S’appuyant sur le succès et l’ADN de "THE Room" sur les B777, cette suite de nouvelle génération élève l’expérience de vol avec un équilibre rare entre confort, flexibilité et ingénierie élégante. Il s’agit d’un produit de Classe Affaires original et novateur, à la pointe du marché, qui, selon nous, dépassera les attentes des passagers pour de nombreuses années."





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