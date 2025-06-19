Actualité aéronautique

Salon du Bourget 2025 : Aura Aero ouvre son premier Hangar au Etats-Unis

Article publié le 19 juin 2025 par David Dagouret

La société française a annoncé l'ouverture de son hangar Integral à à Daytona Beach en Floride.

Integral R d'Aura Aero

Integral R d'Aura Aero

© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net

Integral R d'Aura Aero Integral R d'Aura Aero Integral E d'Aura Aero

Aura Aero a annoncer, lors du salon aéronautique de Paris - Le Bourget, l'ouverture de son hangar Integral à Daytona Beach en Floride. Ce premier hangar de 1 000 m2, situé au Parc de Recherche d’Embry-Riddle, abritera bientôt les activités d’assemblage, livraison et support client, pour l’Amérique du Nord, de la gamme Integral.

Ces activités débuteront avec l'Integral R, déjà certifié en Europe et en cours de certification américaine selon la procédure accélérée de la FAA.

Le hangar abritera également deux prototypes d’Integral E, la version tout-électrique de l’appareil, qui volera bientôt dans le ciel de Daytona Beach dans le cadre de la campagne d’essais en vol préalable à son entrée en service, attendue début 2027.

Aura Aero a également l'intention de construire une usine plus importante de 50 000 m2 dédiée pour la construction de son avion ERA, un aéronef hybride. 

Jérémy Caussade, Président et co-fondateur d’Aura Aero a déclaré : "Nous sommes extrêmement reconnaissants à Space Florida et à l’Etat de Floride pour leur soutien, sans lequel aucun de ces deux projets n’aurait pu voir le jour. La livraison de notre première usine aux Etats-Unis marque une étape majeure pour l’entreprise et nous sommes vraiment impatients d’y démarrer nos opérations et poursuivre notre développement avec la seconde étape, la construction de l’usine pour notre avion 19 places."

integral

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