Actualité aéronautique
Salon du Bourget 2025 : Aviation Sans Frontières et Médicaéro dévoilent l'avion hôpital
Article publié le 19 juin 2025 par David Dagouret
La première mission de l'appareil sera effectuée à Madagascar l’avion-hôpital permettra de tripler le nombre de missions médicales menées actuellement par Médicaéro, passant de cinq à quinze par an.
Aviation Sans Frontières et Médicaéro ont dévoilé un avion-hôpital déployable en quelques heures pour assurer des soins médicaux, des évacuations d’urgence et le transport de matériel humanitaire. Présenté en première mondiale au Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace 2025, étaient présents entre autres, Gérard Feldzer (président d'ASF) et Thomas Pesquet (parrain d'ASF).
L'appareil est un Cessna Grand Caravan EX, avion reconnu comme étant robuste, ayant une capacité à se poser sur des pistes courtes et sommaires.
La première mission de l'appareil sera effectuée à Madagascar l’avion-hôpital permettra de tripler le nombre de missions médicales menées actuellement par Médicaéro, passant de cinq à quinze par an.
Les autorités malgaches ont d’ores et déjà signé un Accord de Siège facilitant l’action coordonnée de l’avion sur l’ensemble du territoire.
Aviation Sans Frontières envisage, à terme, l’acquisition d’un avion bimoteur, qui permettrait d’augmenter la portée de ses interventions, de transporter davantage de matériel et de déployer ce modèle dans d’autres zones critiques du globe, notamment en Afrique de l’Ouest ou en République démocratique du Congo.
Gérard Feldzer, président d’Aviation Sans Frontières a déclaré : "Là où les routes sont inexistantes ou trop dangereuses, l’avion-hôpital deviendra un lien vital. Grâce à l’engagement et à l'expertise de nos équipes bénévoles, pilotes et mécaniciens, et à des équipements mobiles innovants, nous rendrons l’accès aux soins possible, même dans les zones les plus reculées."
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