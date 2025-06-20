Salon du Bourget 2025 : Beta Technologies présente son avion électrique atypique, l’Alia CX300

Article publié le 20 juin 2025 par David Dagouret

Son design distinctif attire les regards, avec des ailes principales prolongées par un empennage arrière en forme de U

Pour sa première participation au Salon international de l’aéronautique et de l’espace de Paris – Le Bourget, la jeune entreprise américaine Beta Technologies a présenté en vol et au statique son avion électrique Alia CX300. Basée à South Burlington, dans le Vermont, la société conçoit des aéronefs à propulsion 100 % électrique, tant à décollage vertical (eVTOL) qu’à décollage traditionnel (eCTOL), à destination des secteurs du fret, du transport médical, du transport de passagers et des missions militaires.

L’Alia CX300, exposé cette semaine au Bourget, est une version cargo de l’appareil. Son design distinctif attire les regards, avec des ailes principales prolongées par un empennage arrière en forme de U, qui selon le constructeur, participe à la stabilité en vol et à l’efficacité aérodynamique.

Voir la vidéo du roulage du CX300 : https://www.aeroweb-fr.net/medias/roulage-du-beta-alia-cx300-le-bourget-2025

Avant d’arriver à Paris, l’appareil a été acheminé par bateau jusqu’en Irlande, où il a effectué plusieurs vols de démonstration. À l’issue du salon, il poursuivra sa route vers la Norvège, où il sera livré à un client européen.

L’Alia CX300 affiche les caractéristiques suivantes : une capacité d’emport de 5 m³, une autonomie de 622 km (336 nautiques) et une vitesse de croisière maximale de 283 km/h. Propulsé par un moteur électrique H500A, il se recharge en moins d’une heure. Le modèle est doté d’une hélice à pas fixe à cinq pales.

Précisons que la version de transport de passagers peut acceuillir jusqu'à 5 personnes.