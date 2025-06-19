Actualité aéronautique

Salon du Bourget 2025 : Daher livre son 600e TBM

Article publié le 19 juin 2025 par David Dagouret

L'appareil TBM 960 a été livré ce jeudi, lors du salon aéronautique de Paris - Le Bourget.

600e TBM de Daher

600e TBM de Daher

© Daher

Daher est présent à la 55e édition du salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris - Le Bourget. Le constructeur français expose un Kodiak et un TBM. Ce TBM est une version TBM 960 qui est le 600e de la série. L'avion a été réceptionné ce jeudi, par un client basé aux Etats-Unis, qui est un acheteur régulier de TBM, pilotant actuellement un TBM 940 et ayant précédemment possédé un TBM 930.

tbm

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