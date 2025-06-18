Actualité aéronautique
Salon du Bourget 2025 : EGYPTAIR commande des Airbus A350 supplémentaires
Article publié le 18 juin 2025 par David Dagouret
La compagnie égyptienne a signé une commande ferme de six Airbus A350-900 supplémentaires.
Au troisième jour du salon international de l'aéronautique et l'espace, EGYPTAIR et Airbus ont signé un contrat portant sur l'acquisition de six exemplaires de l'A350 supplémentaires. Cet accord porte la commande totale de la compagnie aérienne pour ce type d'appareil à 16 A350-900.
« Nous travaillons sans relâche à la modernisation de notre flotte afin d'offrir une expérience de voyage plus confortable et optimisée. Cette collaboration avec Airbus s'inscrit dans le prolongement d'une relation de longue date qui s'étend sur plusieurs décennies, marquée par de multiples accords fructueux et partenariats stratégiques dans le secteur de l'aviation. L'annonce d'aujourd'hui reflète notre engagement à intégrer des avions de nouvelle génération dans notre flotte. Elle nous permettra de répondre à la demande croissante en matière de voyages long-courriers, de soutenir nos projets d'expansion du réseau au cours des cinq prochaines années et de contribuer aux efforts plus larges de l'Égypte pour promouvoir un transport aérien plus durable », a déclaré le capitaine Ahmed Adel, président-directeur général d'EGYPTAIR.
« C'est la deuxième fois qu'EGYPTAIR passe commande d'A350, et cette décision témoigne de la valeur ajoutée apportée par cet avion. L'A350 est appelé à devenir un pilier de l'aventure EGYPTAIR, et nous sommes impatients de voir ces appareils jouer un rôle central dans la poursuite du succès, de la croissance et de l'ambition de décarbonisation de la compagnie aérienne », a déclaré Benoît de Saint-Exupéry, vice-président exécutif des ventes de la division Avions commerciaux d'Airbus.
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