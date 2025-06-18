Actualité aéronautique

Salon du Bourget 2025 : Emirates présente son Airbus A350 (photos)

Article publié le 18 juin 2025 par David Dagouret

La compagnie fait son grand retour au salon du Bourget pour la première fois depuis 15 ans et y présente son dernier appareil.

Airbus A350 Emirates

Airbus A350 Emirates

© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net

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Emirates est présente au 55e salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris - Le Bourget. La compagnie fait son retour au salon du Bourget pour la première fois depuis 15 ans et y présente son dernier appareil. Les visiteurs peuvent découvrir l'appareil et sa cabine sur le stand extérieur d'Airbus.

emirates

Aeroweb-fr.net a pu visiter les toutes dernières cabines Classe Affaires et Classe Economie Premium d'Emirates, ainsi que sa Classe Economique.

 

Le nouvel A350 Emirates exposé au Bourget (A6-EXH) est doté de trois classes de voyage, comprenant 32 sièges-lits en Classe Affaires, 21 sièges en Classe Economie Premium et 259 sièges en Classe Economique. 

photos de la classe affaires : 

businessbusiness

Premium eco : 

Premium ecopremium

Economy : 

ecoEco

eco

Cet appareil assure depuis le 1er juin une liaison quotidienne au départ de Lyon, la deuxième destination en Europe à accueillir ce tout nouvel appareil. Pour rappel, la compagnie aérienne dessert Paris avec 21 vols hebdomadaires, soit 3 vols quotidiens en A380 ; une liaison quotidienne en A380 vers Nice ; et un vol quotidien en A350 vers Lyon. Emirates est la première et la seule compagnie aérienne internationale à exploiter un A380 à destination de l'aéroport de Nice Côte d'Azur.

D'ici la fin de cette année, l'A350 Emirates devrait desservir 17 destinations. La compagnie aérienne a déjà mis en service 7 appareils A350 et 58 autres avions rejoindront sa flotte dans les années à venir. 

Aeroweb-fr.net n'exclut pas de vous faire découvrir en détail, les prestations d'Emirates, lors d'un vol à bord de cet appareil. 

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