Actualité aéronautique
Salon du Bourget 2025 : Emirates présente son Airbus A350 (photos)
Article publié le 18 juin 2025 par David Dagouret
La compagnie fait son grand retour au salon du Bourget pour la première fois depuis 15 ans et y présente son dernier appareil.
Emirates est présente au 55e salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris - Le Bourget. La compagnie fait son retour au salon du Bourget pour la première fois depuis 15 ans et y présente son dernier appareil. Les visiteurs peuvent découvrir l'appareil et sa cabine sur le stand extérieur d'Airbus.
Aeroweb-fr.net a pu visiter les toutes dernières cabines Classe Affaires et Classe Economie Premium d'Emirates, ainsi que sa Classe Economique.
Le nouvel A350 Emirates exposé au Bourget (A6-EXH) est doté de trois classes de voyage, comprenant 32 sièges-lits en Classe Affaires, 21 sièges en Classe Economie Premium et 259 sièges en Classe Economique.
photos de la classe affaires :
Premium eco :
Economy :
Cet appareil assure depuis le 1er juin une liaison quotidienne au départ de Lyon, la deuxième destination en Europe à accueillir ce tout nouvel appareil. Pour rappel, la compagnie aérienne dessert Paris avec 21 vols hebdomadaires, soit 3 vols quotidiens en A380 ; une liaison quotidienne en A380 vers Nice ; et un vol quotidien en A350 vers Lyon. Emirates est la première et la seule compagnie aérienne internationale à exploiter un A380 à destination de l'aéroport de Nice Côte d'Azur.
D'ici la fin de cette année, l'A350 Emirates devrait desservir 17 destinations. La compagnie aérienne a déjà mis en service 7 appareils A350 et 58 autres avions rejoindront sa flotte dans les années à venir.
Aeroweb-fr.net n'exclut pas de vous faire découvrir en détail, les prestations d'Emirates, lors d'un vol à bord de cet appareil.
Sur le même sujet
- 11/04 Finnair choisit l'Embraer E195-E2
- 11/04 British Airways : Premier vol avec Wi-Fi Starlink gratuit et illimité
- 11/04 easyJet inaugure une nouvelle liaison entre Paris-CDG et Londres-Stansted
- 11/04 ANA renouvelle les trousses de confort sur ses vols internationaux
- 11/04 Examen théorique ULM : hausse des frais d’inscription
- 05/04 Wi-Fi Starlink Air France : On a testé le haut débit entre Paris et Toulouse
- 05/04Crash d'un F-15 en Iran : le second pilote américain retrouvé sain et sauf après une vaste opération de sauvetage
- 03/04 AURA AERO obtient son permis de construire à Toulouse-Francazal
- 03/04 Vueling lance le divertissement à bord gratuit : films, séries et carte 3D
- 03/04 Arrêté OPS ULM 2025 : report des échéances et ajustements en cours annoncés par la FFPLUM
- 03/04 AerCap commande 100 appareils supplémentaires de la famille Airbus A320neo
- 03/04 Avation commande cinq ATR 72-600 supplémentaires
- 03/04 Volotea remporte la délégation de service public pour la liaison Strasbourg - Copenhague
- 03/04 Icelandair - données de trafic février 2026
- 03/04 L'Aéroport Nice Côte d’Azur dévoile son programme été 2026
- 03/04 Cathay Pacific : Une livrée artistique pour son 80e anniversaire avec WestK
- 31/03 Le Daher TBM 980 obtient sa certification ANAC au Brésil
- 31/03 Volotea à Limoges : 7 nouvelles lignes directes et 230 000 sièges en 2026
- 31/03 Bridges Air Cargo lance le premier Embraer E-Freighter en Europe
- 29/03 Attaque iranienne en Arabie saoudite : destruction d'un AWACS E-3G Sentry de l'USAF