Salon du Bourget 2025 : JSX souhaite exploiter des ATR

Article publié le 20 juin 2025 par David Dagouret

La compagnie aérienne charter publique, basée au Texas, louera deux ATR 42-600.

ATR a annoncé lors du salon aéronautique du Bourget que JSX a l'intention de commencer à exploiter des ATR dès la fin 2025. La compagnie aérienne charter publique, basée au Texas, louera deux ATR 42-600 afin d'étendre son service de transport à la demande et de desservir davantage de terminaux privés, d'opérateurs de services aéronautiques et d'aéroports mal desservis à travers les États-Unis.

L'exploitation des ATR sera soutenue par un contrat de maintenance global ATR.

JSX proposera à ses clients une configuration haut de gamme issue de la collection de cabines ATR HighLine. L'avion sera équipé de 30 sièges.

Cette annonce ouvre la voie de la croissance future pour JSX et ATR, avec une lettre d'intention pour 15+10 nouveaux avions équipés de la collection ATR HighLine, soit des ATR 42-600 avec 30 sièges haut de gamme, soit des ATR 72-600 entièrement en classe affaires avec 30 sièges.

Alex Wilcox, PDG de JSX a déclaré : "La série ATR -600 permettra à JSX d'accéder à plus de 1 000 nouveaux aéroports, élargissant ainsi l'accès à des vols charter publics fiables à travers les États-Unis. Jusqu'à présent, bon nombre de ces aéroports étaient réservés à ceux qui avaient les moyens de voyager en avion privé . Je suis convaincu que nos clients apprécieront les produits ATR, non seulement pour la diversité des nouvelles liaisons qu'ils permettent à JSX d'exploiter, mais aussi pour leur cabine silencieuse et leurs sièges confortables. Associé à l'hospitalité primée de JSX, l'ajout de l'ATR marque une avancée innovante dans la mission inébranlable de notre entreprise qui consiste à améliorer la sécurité, la rapidité et la commodité des voyages aériens qui font progresser notre pays."

Nathalie Tarnaud-Laude, PDG d'ATR, a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir JSX en tant que nouvel opérateur ATR et de voir nos avions entrer sur un nouveau segment de marché dynamique aux États-Unis. Le modèle unique de JSX, qui allie l'exclusivité des voyages en avion privé à l'efficacité de l'aviation régionale, correspond parfaitement à notre gamme de cabines ATR HighLine. Ce partenariat souligne la demande croissante pour des voyages aériens haut de gamme à faibles émissions, grâce aux performances inégalées de la technologie turbopropulseur. Nous sommes impatients de soutenir la vision de JSX et de renforcer encore la position d'ATR en tant que choix numéro un pour l'aviation régionale aux États-Unis."





Sur le même sujet