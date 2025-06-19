Actualité aéronautique

Salon du Bourget 2025 : L'Armée de l'air américaine commande des Twin Otter Classic 300-G

Article publié le 19 juin 2025 par David Dagouret

De Havilland Canada a vendu deux exemplaires de son nouvel appareil à l'USAF.

De Havilland Canada lance le DHC-6 Twin Otter Classic 300-G

De Havilland Canada lance le DHC-6 Twin Otter Classic 300-G

© De Havilland Canada

Au troisième jours du salon international de l'aéronautique et de l'espace, De Havilland et l'Armée de l'air américaine ont signé un contrat portant sur l'acquisition de deux Twin Otter Classic 300-G. 

Ryan DeBrusk, vice-président des ventes et du marketing chez De Havilland Canada a déclaré : "Le Twin Otter Classic 300-G offre des performances, une polyvalence et une fiabilité inégalées pour un large éventail de missions, de l'aide humanitaire et l'évacuation médicale au transport de troupes et à la surveillance des frontières."

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