Salon du Bourget 2025 : L'Armée de l'air américaine commande des Twin Otter Classic 300-G

Article publié le 19 juin 2025 par David Dagouret

De Havilland Canada a vendu deux exemplaires de son nouvel appareil à l'USAF.

Au troisième jours du salon international de l'aéronautique et de l'espace, De Havilland et l'Armée de l'air américaine ont signé un contrat portant sur l'acquisition de deux Twin Otter Classic 300-G.

Ryan DeBrusk, vice-président des ventes et du marketing chez De Havilland Canada a déclaré : "Le Twin Otter Classic 300-G offre des performances, une polyvalence et une fiabilité inégalées pour un large éventail de missions, de l'aide humanitaire et l'évacuation médicale au transport de troupes et à la surveillance des frontières."





Sur le même sujet