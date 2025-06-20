Salon du Bourget 2025 : le Bombardier Global 7500 a établit un record de vitesse entre Montréal et Paris - Le Bourget

Article publié le 20 juin 2025 par David Dagouret

Le 16 juin dernier, l'appareil a enregistré un record avec une vitesse maximale de plus de 1 000 km/h au cours du vol vers Paris, complété en 5 heures et 30 minutes.

Lors du salon aéronautique de Paris - Le Bourget, Bombardier a annoncé que son appareil Global 7500, a établi un nouveau record de vitesse lors de son vol au départ de l’aéroport international Pierre Elliott Trudeau, à Montréal, et à l’atterrissage à l’aéroport Paris-Le Bourget. En effet, le 16 juin dernier, le Global 7500, a ainsi enregistré un autre record avec une vitesse maximale de plus de 1 000 km/h au cours du vol vers Paris, complété en 5 heures et 30 minutes.

Il y a quelques semaines à peine, l’avion Global 7500 a repris le record de vitesse entre Paris et Montréal, effectuant le vol en moins de 6 heures. Parmi ses réalisations antérieures, l’avion Global 7500 a établi le record de la plus longue mission jamais effectuée par un jet d’affaires, soit 8 225 milles marins sans escale de Sydney à Détroit.

Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier a déclaré : "L’avion Global 7500 offre les meilleures performances à tous les niveaux, dans des situations réelles. Bombardier est très fière d’établir des records de vitesse significatifs, comme ce dernier, dans le cadre d’opérations quotidiennes normales avec des passagers, des bagages et du matériel. Alors que nous nous préparons à l’entrée en service de l’avion Global 8000 plus tard cette année, l’avion Global 7500 continue de démontrer sa supériorité sur tous les fronts, qu’il s’agisse de son vol en douceur emblématique ou de ses performances et capacités d’atterrissage à l’avant-garde de l’industrie."





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