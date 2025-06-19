Actualité aéronautique

Salon du Bourget 2025 : Première présentation au salon de l'Airbus Racer

Article publié le 19 juin 2025 par David Dagouret

Le digne successeur du X3 est présent pour la première fois au salon aéronautique de Paris - Le Bourget.   

Airbus Racer

Airbus Racer

© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net

Airbus Racer Airbus Racer Airbus Racer

Le démonstrateur Racer d'Airbus Helicopters, développé dans le cadre du projet européen de recherche Clean Sky 2, est présent pour la première fois au salon aéronautique de Paris - Le Bourget. Il est exposé sur le stand extérieur d'Airbus et effectue également des démonstrations en vol. 

Cet appareil n'est pas sans rappeler l'Airbus X3 (X cube). Ce modèle d'hélicoptère avait effectué une démonstration au salon aéronautique du Bourget en 2011. (revoir l'actualité). C'est donc au tour du Racer de battre des records de vitesse. En effet, en juillet 2024, il a atteint la vitesse de croisière de 407 km/h. Son prédécesseur (X3) avait quant à lui atteint la vitesse de 472 km/h en 2013, battant ainsi le record de vitesse d'un hélicoptère. 

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