Actualité aéronautique

Salon du Bourget 2025 : programme des vols du dimanche 22 juin 2025

Article publié le 21 juin 2025 par David Dagouret

Voici le programme du dernier jour de la 55e édition du salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget.

55e Salon international de l'aéronautique et de l'espace Paris - Le Bourget

55e Salon international de l'aéronautique et de l'espace Paris - Le Bourget

© SIAE

Ci-dessous le programme prévisionnel des vols de ce samedi, qui seront proposés. Sous réserves de modifications et de disponibilité des appareils.

  • 12h01 à 12h16 : Airbus A400M largage (Para)
  • 12h20 à 12h31 : Extra Aircraft Extra 330 EVAAE (avion voltige)
  • 12h32 à 12h43 : Boeing Super Stearman Wingwalker (avion)
  • 12h44 à 12h51 : Pipistrel Velis Electro (avion éléectrique)
  • 12h53 à 13h00 : Globe Swift (avion)
  • 13h02 à 13h10 : NH Industries NH90 (hélicoptère)
  • 13h11 à 13h19 : Innovavis SOL.EX (planeur)
  • 13h22 à 13h28 : Airbus RACER (hélicoptère)
  • 13h29 à 13h35 : Dassault Falcon 6X1 (avion affaires)
  • 13h36 à 13h47 : Dassault Aviation Rafale (avion de chasse)
  • 13h48 à 15h56 : Curtiss Warhawk (avion de collection)
  • 13h57 à 14h07 : Potez Fouga CM170 (avion collection)
  • 14h08 à 14h17 : Yakolev YAK3 (avion de collection)
  • 14h18 à 14h26 : Conair Aviation Turbo Firecat Tracker (avion de collection)
  • 14h27 à 14h37 : North American Aviation T-28C Trojan (avion de collection)
  • 14h38 à 14h44 : Dassault Aviation Flamant (avion de collection)
  • 14h45 à 14h53 : North American Aviation Mustang (avion de collection)
  • 14h54 à 15h02 : JMB Aviation VL3 turbine (UKL)
  • 14h59 à 15h04 : Beta Technologies Alia CX300 (avion)
  • 15h04 à 15h14 : Lockheed Martin F-16 Zeus (avion de chasse)
  • 15h15 à 15h30 : Airbus A400M (avion militaire)
  • 15h30 à 15h45 : PAF Dassault Alphajet (avion militaire)
  • 15h50 à 16h02 : Lockheed Martin F35 (avion de chasse)
  • 16h03 à 16h08 : Dassault Rafale (avion de chasse)
  • 16h09 à 16h18 : Douglas Aircraft Company DC3 (avion de collection)
  • 16h20 à 16h30 : Eurofighter Typhoon (avion de chasse)
  • 16h35 à 16h41 : North American Aviation Bronco (avion de collection)
  • 16h43 à 16h51 : Mudry CAP-10 (avion de voltige)
  • 16h52 à 16h58 : Schempp-Hirth Duo Discus T (planeur)
  • 17h02 à 17h10 : Beechcraft  Bonanza (avion)
  • 17h10 à 17h19 : Airbus EC665 Tigre (hélicoptère)
  • 17h24 à 17h35 : Extra Aircraft Extra 330 EVAAE (avion voltige)
  • 17h37 à 17h43 : Marganski & Myslowski Swift S1 (planeur)

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