Actualité aéronautique

Salon du Bourget 2025 : programme des vols du jeudi 19 juin 2025

Article publié le 19 juin 2025 par David Dagouret

Le 55e salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris - Le Bourget se tient du 16 juin au 22 juin. Voici le programme prévisionnel de jeudi.

Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris - Le Bourget 2025

Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris - Le Bourget 2025

© SIAE

Ci-dessous le programme des vols du lundi qui seront proposés sous réserves de modifications et de disponibilité des appareils.

  • 13h12 à 13h17 : BETA TECHNOLOGIES ALIA CX300 (avion)
  • 13h19 à 13h27 : NH Industrie NH90 ALAT (hélicoptère)
  • 13h29 à 13h38 : Airbus EC665 Tigre (hélicoptère)
  • 13h40 à 13h45 : Dassault Falcon 6X1 (avion)
  • 13h48 à 13h59 : Dassault Rafale Solo Display (avion)
  • 14h06 à 14h12 : Airbus Racer (hélicoptère)
  • 14h14 à 14h25 : Extra Aircraft Extra 330 EVAAE (avion)
  • 14h27 à 14h37 : Eurofighter Typhoon (avion)
  • 14h39 à 14h46 : ATR Atr 72-600 (avion)
  • 14h48 à 14h58 : Turbo Firecat (avion)
  • 15h04 à 15h11 : Pipistrel Velis Electro (avion)
  • 15h13 à 15h22 : JMB Aviation VL3 Turbine (ULM)
  • 15h21 à 15h28 : Airbus A350-1000 (avion)
  • 15h30 à 15h42 : Lockheed Martin F-35A (avion)
  • 15h44 à 15h54 : Innovavis SOL.EX (planeur)
  • 15h56 à 16h07 : Extra Aircraft Extra 330 EVAAE (avion)

le bourget

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