Salon du Bourget 2025 : programme des vols du samedi 21 juin 2025

Article publié le 20 juin 2025 par David Dagouret

Décourvrez le programme pour ce deuxième jour du salon grand public.

La première journée grand publique va, bientôt, ouvrir ses portes. Ci-dessous le programme prévisionnel des vols de ce samedi, qui seront proposés. Sous réserves de modifications et de disponibilité des appareils.

11h55 à 11h59 : Airbus A400M largage (Para)

12h02 à 12h06 : Airbus A400M largage (Para)

12h14 à 12h25 : Extra Aircraft Extra 330 EVAAE (avion voltige)

12h26 à 12h36 : Boeing Super Stearman Wingwalker (avion)

12h37 à 12h44 : Pipistrel Velis Electro (avion éléectrique)

12h45 à 12h51 : JMB Aviation VL3 Turbine (ULM)

12h52 à 13h00 : Globe Swift (avion)

13h01 à 13h09 : NH Industries NH90 (hélicoptère)

13h10 à 13h18 : Mudry CAP-10 (avion voltige)

13h19 à 13h28 : Airbus EC665 Tigre (hélicoptère)

13h29 à 13h35 : Dassault Falcon 6X1 (avion affaires)

13h36 à 13h47 : Dassault Aviation Rafale (avion de chasse)

13h48 à 15h56 : Curtiss Warhawk (avion de collection)

13h57 à 14h07 : Potez Fouga CM170 (avion collection)

14h08 à 14h17 : Yakolev YAK3 (avion de collection)

14h18 à 14h26 : Conair Aviation Turbo Firecat Tracker (avion de collection)

14h27 à 14h37 : North American Aviation T-38C Trojan (avion de collection)

14h38 à 14h44 : Dassault Aviation Flamant (avion de collection)

14h45 à 14h53 : North American Aviation Mustang (avion de collection)

14h54 à 15h04 : Lockheed MArtin F16 (avion de chasse)

15h05 à 15h14 : Douglas Aircraft Company DC3 (avion de collection)

15h15 à 15h19 : Airbus A400M (avion militaire)

15h30 à 15h45 : PAF Dassault Alphajet (avion militaire)

15h50 à 16h02 : Lockheed Martin F35 (avion de chasse)

16h03 à 16h08 : Dassault Rafale (avion de chasse)

16h09 à 16h19 : Eurofighter Typhoon (avion de chasse)

16h24 à 16h30 : North American Aviation Bronco (avion de collection)

16h32 à 16h40 : Innovavis SOL.EX (planeur)

16h41 à 16h47 : Schempp-Hirth Duo Discus T (planeur)

16h52 à 17h00 : Beechcraft Bonanza (avion)

17h06 à 17h11 : Beta Technologies Alia CX300 (avion)

17h11 à 17h17 : Airbus RACER (hélicoptère)

17h18 à 17h29 : Extra Aircraft Extra 330 EVAAE (avion voltige)

17h30 à 17h36 : Marganski & Myslowski Swift S1 (planeur)

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