Actualité aéronautique
Salon du Bourget 2025 : programme des vols du vendredi 20 juin 2025
Article publié le 20 juin 2025 par David Dagouret
La première journée grand publique va, bientôt, ouvrir ses portes. Voici le programme prévisionnel des vols pour ce vendredi.
La première journée grand publique va, bientôt, ouvrir ses portes. Ci-dessous le programme prévisionnel des vols de ce vendredi, qui seront proposés. Sous réserves de modifications et de disponibilité des appareils.
- 11h45 à 11h52 : Airbus A400M largage (Para)
- 12h01 à 12h08 : Airbus A400M largage (Para)
- 12h12 à 12h23 : Extra Aircraft Extra 330 EVAAE (avion voltige)
- 12h24 à 12h31 : Pipistrel Velis Electro (avion éléectrique)
- 12h32 à 12h38 : JMB Aviation VL3 Turbine (ULM)
- 12h48 à 12h56 : Mudry CAP-10 (avion)
- 12h57 à 13h06 : Airbus EC665 Tigre (hélicoptère)
- 13h07 à 13h15 : Beechcraft Bonanza (avion)
- 13h16 à 13h22 ; North American Aviation Bronco (avion de collection)
- 13h26 à 13h32 : Dassault Falcon 6X1 (avion affaires)
- 13h33 à 13h44 : Dassault Aviation Rafale (avion de chasse)
- 13h45 à 13h52 : ATR ATR 72-600 (avion de transport)
- 13h53 à 14h00 : Airbus A350-1000 (avion de transport)
- 14h01 à 14h11 : Potez Fouga CM170 (avion collection)
- 14h12 à 14h24 : North American Aviation T-38C Trojan (avion de collection)
- 14h25 à 14h31 : Dassault Aviation Flamant (avion de collection)
- 14h32 à 14h42 : Eurofighter Typhoon (avion de chasse)
- 14h43 à 14h51 : North American Aviation Mustang (avion de collection)
- 14h53 à 15h03 : Lockheed Martin F16 (avion de chasse)
- 15h04 à 15h13 : Douglas Aircraft Company DC3 (avion de collection)
- 15h14 à 15h21 : Airbus A400M (avion militaire)
- 15h30 à 15h45 : PAF Dassault Alphajet (avion militaire)
- 15h53 à 16h05 : Lockheed Martin F35 (avion de chasse)
- 16h06 à 16h18 : Curtiss Warhawk (avion de collection)
- 16h15 à 16h22 : Yakolev YAK3 (avion de collection)
- 16h23 à 16h28 : Dassault Rafale interception d'un Extra 330 EVAAE (avion de chase & avion voltige)
- 16h29 à 16h37 : Conair Aviation Turbo Direcat Tracker (avion collection)
- 16h43 à 16h48 : Beta Technologies Alia CX300 (avion)
- 16h52 à 16h58 : Airbus RACER (hélicoptère)
- 16h59 à 17h05 : Schempp-Hirth Duo Discus T (planeur)
- 17h06 à 17h16 : Boeing Super Stearman Wingwalker (avion)
- 17h21 à 17h29 : NH Industries NH90 (hélicoptère)
- 17h30 à 17h38 : Innovavis Solex (planeur)
- 17h39 à 17h50 : Extra Aircraft Extra 330 EVAAE (avion voltige)
- 17h51 à 17h57 : Marganski & Myslowski Swift S1 (planeur)
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