Salon du Bourget 2025 : résultats très positifs pour la 55e édition

Article publié le 28 juin 2025 par David Dagouret

La salon a enregistré un nombre de visiteurs en hausse à 305.000 visiteurs uniques, dont 53% de visiteurs grand public.

Du 16 au 22 juin derniers, le Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace du Bourget a, une fois encore, réaffirmé son statut d’événement majeur pour toute la filière, en réunissant industriels, institutionnels et partenaires du monde entier. Classé grand événement au même titre que les Jeux Olympiques de Paris 2024, le rendez-vous a offert une vitrine unique à l’innovation française et internationale.

Dès son inauguration officielle par le Premier ministre François Bayrou le 16 juin, et jusqu’à la visite du Président de la République Emmanuel Macron le 20 juin, le Salon a accueilli pas moins de 305 200 visiteurs, soit une fréquentation en hausse, dont 53 % de public grand public. Preuve que l’aéronautique et le spatial continuent de fasciner au-delà des seuls professionnels.

Au total, 2 400 exposants issus de 48 pays — dont près de la moitié représentant le savoir-faire français — ont occupé les halls, chalets et espaces extérieurs du Bourget, sur 70 hectares d’exposition. Start-ups, grands industriels et sous-traitants ont côtoyé 155 aéronefs présentés, dont beaucoup ont réalisé l’une des 173 démonstrations en vol qui ont rythmé la semaine.

L’édition 2025 aura également marqué une étape importante pour le secteur spatial. Avec le Paris Space Hub, inauguré cette année, l’Espace s’est offert un nouvel écrin, attirant l’attention des délégations officielles comme du grand public. De nombreuses animations ont permis de mettre en lumière les enjeux de la conquête spatiale, de l’exploration aux applications commerciales.

Sur le plan diplomatique, le Salon a accueilli une impressionnante représentation institutionnelle : 400 délégations officielles civiles et militaires, venant de 77 pays pour la défense, et de 64 pays pour l’aviation civile, sans compter la présence de 15 ministres et secrétaires d’État français. La présence inédite d’une délégation de l’OACI, menée par son président et son secrétaire général, illustre la portée internationale de l’événement.

Au-delà des halls et du statique, l’événement a joué un rôle majeur pour la transmission des savoirs et le recrutement. Des opérations comme L’Avion des Métiers, qui a accueilli 7 000 scolaires, ou L’Aéro Recrute ont permis de sensibiliser la nouvelle génération aux métiers du secteur. L’initiative Femmes de l’Aéro et du Spatial a également mis en avant les parcours et les opportunités pour les femmes dans ces industries.

Avec 2 200 journalistes venus de 67 pays, l’édition 2025 du Bourget confirme sa place de vitrine mondiale, capable de faire rayonner une filière qui innove, se décarbone, assure la sécurité et contribue à la souveraineté européenne.

De la démonstration en vol à la rencontre entre start-ups et investisseurs, en passant par de grands moments de partage avec le public, le Salon du Bourget 2025 restera comme une édition emblématique pour une filière qui continue d’écrire son histoire, la tête dans les étoiles et les pieds bien ancrés sur terre.