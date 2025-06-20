Actualité aéronautique

Salon du Bourget 2025 : Saab commande des Global 6500 de Bombardier

Article publié le 20 juin 2025 par David Dagouret

Bombardier Défense reçoit une commande ferme de deux avions Global 6500 de la part de Saab.

Bombardier Global 6500

Bombardier Global 6500

© Bombardier

Bombardier Défense a annoncé, aujourd'hui, durant le salon aéronautique du Bourget, que son partenaire de longue date Saab a passé une commande ferme de deux avions Bombardier Global 6500.

Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier a déclaré : "Par l’intermédiaire de Bombardier Défense, l’avion Global 6500 est l’actif stratégique incontournable des gouvernements du monde entier qui cherchent à moderniser et à renforcer leurs capacités de défense. Les avions Bombardier Global répondent pleinement aux missions les plus exigeantes en raison de leurs caractéristiques éprouvées, dont leur flexibilité, leur fiabilité, leur puissance, leur distance franchissable et leur capacité à fonctionner en haute altitude." 

global

Sur le même sujet

Toute l'actualité aéronautique
Les plus belles photos d'avions
Boeing 737-8K2 (PH-BXE) Embraer 190 E2 STD (ERJ-190-300STD) (HB-AZB) Dornier Do-328-310 Jet (N259DS) Boeing 777-F (B-18772) Boeing 747-47UF/SCD (N476MC) Airbus A330-941N (N431DX)
Toutes les photos d'avions
En direct des forums
Rejoindre le forum
Page Facebook AeroWeb-fr.net