Actualité aéronautique
Salon du Bourget 2025 : Saab commande des Global 6500 de Bombardier
Article publié le 20 juin 2025 par David Dagouret
Bombardier Défense reçoit une commande ferme de deux avions Global 6500 de la part de Saab.
Bombardier Défense a annoncé, aujourd'hui, durant le salon aéronautique du Bourget, que son partenaire de longue date Saab a passé une commande ferme de deux avions Bombardier Global 6500.
Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier a déclaré : "Par l’intermédiaire de Bombardier Défense, l’avion Global 6500 est l’actif stratégique incontournable des gouvernements du monde entier qui cherchent à moderniser et à renforcer leurs capacités de défense. Les avions Bombardier Global répondent pleinement aux missions les plus exigeantes en raison de leurs caractéristiques éprouvées, dont leur flexibilité, leur fiabilité, leur puissance, leur distance franchissable et leur capacité à fonctionner en haute altitude."
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