Actualité aéronautique
Salon du Bourget 2025 : SkyWest passe une commande ferme pour 60 avions Embraer
Article publié le 18 juin 2025 par David Dagouret
La valeur au prix catalogue du contrat ferme pour 60 avions s'élève à 3,6 milliards de dollars américains.
Lors du troisième jour du salon international de l'aéronautique et de l'espace, Embraer a reçu une commande ferme de SkyWest pour 60 avions, avec des droits d'achat sur 50 appareils supplémentaires. Les livraisons des avions commenceront en 2027. La valeur au prix catalogue du contrat ferme pour 60 avions, qui sera inclus dans le carnet de commandes d'Embraer pour le deuxième trimestre, s'élève à 3,6 milliards de dollars américains.
Avec une flotte de 263 avions et un carnet de commandes existant de 16 appareils, SkyWest Airlines est le plus grand propriétaire et exploitant d'E-Jet au monde. Cette commande renforce encore leur position.
Chip Childs, président-directeur général de SkyWest, a déclaré : « En tant que plus grand propriétaire et exploitant d'E175 au monde, nous sommes ravis de continuer à développer notre flotte d'E175 et de renforcer notre présence dans le segment des avions à deux classes. Cette commande nous permet de faire progresser notre stratégie à long terme en matière de flotte et de continuer à offrir le meilleur produit régional du secteur. »
Arjan Meijer, président-directeur général d'Embraer Commercial Aviation, a ajouté : « Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat de longue date avec SkyWest Airlines grâce à cette commande exceptionnelle. L'E175 est la pierre angulaire de l'aviation régionale en Amérique du Nord, et cette commande souligne la confiance de SkyWest dans les performances, la fiabilité et le confort de nos avions. Nous sommes impatients de soutenir la croissance et le succès de SkyWest dans les années à venir. »
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