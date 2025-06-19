Actualité aéronautique

Salon du Bourget 2025 : STARLUX Airlines commande des Airbus A350-1000 supplémentaires

Article publié le 19 juin 2025 par David Dagouret

La société taïwanaise a signé une commande avec Airbus pour l'acquisition de 10 exemplaires de l'A350-1000. 

Airbus A350 de Starlux Airlines

Airbus A350 de Starlux Airlines

© Airbus

STARLUX Airlines a annoncé avoir signé une commande ferme avec Airbus pour l'achat de dix A350-1000 supplémentaires, portant sa commande totale à 18 appareils. L'accord a été signé au Salon du Bourget par Glenn Chai, PDG de STARLUX Airlines, et Benoît de Saint-Exupéry, vice-président exécutif des ventes de la division Avions commerciaux d'Airbus. 

STARLUXAirlines exploite déjà une flotte entièrement Airbus de 28 appareils, dont l'A350-900, l'A330neo et l'A321neo. La compagnie taïwanaise a commandé 30 appareils, dont des A350F cargo et des A350-1000.

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