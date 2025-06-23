Actualité aéronautique

Salon du Bourget 2025 : visite de l'Airbus A220 jetBlue (photos)

Article publié le 23 juin 2025 par David Dagouret

Aeroweb-fr.net a visité l'A220 de la compagnie américaine lors du salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget. 

Airbus A220-300 jetBlue

Airbus A220-300 jetBlue

© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net

Airbus A220-300 jetBlue cockpit Airbus A220-300 jetBlue cabine Airbus A220-300 jetBlue cabine Airbus A220-300 jetBlue

La semaine dernière, lors du salon aéronautique de Paris - Le Bourget, Aeroweb-fr.net a pu découvrir l'A220 de la compagnie américaine, jetBlue.

A220

L'appareil, présent lors des journées professionnelles, est un A220-300, immatriculé N3267J, msn 55360. Il a pour nom "Blue Above All" et est très récent, car il a été livré le 13 juin 2025.

a220

La cabine de l'avion est composée de 140 sièges en configuration 2-3. Toutes les places disposent d'un écran, de ports USB-C, USB-A et secteur pour recharger tous les appareils.

a220a220

Cockpit : 

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