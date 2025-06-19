Actualité aéronautique
Salon du Bourget 2025 : Voltaero signe un contrat avec HM Arospace de Malaisie pour l'achat de Cassio 330
Article publié le 19 juin 2025 par David Dagouret
Cet accord porte la commande de 15 exemplaires de l'avion hybride et une option pour 15 autres.
VoltAero a annoncé, lors du salon aéronautique de Paris - Le Bourget, la signature d'un accord pour 15 avions hybrides électriques Cassio 330 et une option pour 15 autres, qui seront acquis par HM Aerospace Sdn Bhd pour la formation des pilotes dans la première académie de pilotage de Malaisie après la certification EASA et la validation par les autorités de l'aviation civile de Malaisie.
Avec l'accord avec HM Aerospace, le carnet de commandes Cassio de VoltAero s'est étendu à plus de 280 commandes.
HM Aerospace a été créée il y a 20 ans et l'académie a diplômé quelque 2 400 pilotes.
Tan Sri Halim Mohammad directeur fondateur du groupe Halim Mazmin (HM) a déclaré : "Le groupe Halim Mazmin partage avec VoltAero une vision commune : innover et exceller tout en s'adaptant à l'évolution rapide du marché actuel et futur. En intégrant le Cassio 330 à la flotte d'avions de HM Aerospace, nous utiliserons des avions performants et hautement éco-efficients pour former la prochaine génération de pilotes professionnels.
Jean Botti, PDG et directeur technique de VoltAero a déclaré : "VoltAero se réjouit de notre relation à long terme avec HM Aerospace et le groupe Halim Mazmin alors que nous nous unissons pour introduire – et soutenir – une nouvelle ère de formation aéronautique avec le Cassio 330."
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