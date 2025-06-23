TAP Air Portugal lance une liaison entre l'île des Açores et San Francisco

Article publié le 23 juin 2025 par David Dagouret

Depuis le 03 juin dernier, la compagnie portugaise propose une fois par semaine, le mardi, un vol entre ces deux villes.

TAP Air Portugal a annoncé le lancement d'une nouvelle liaison entre Terceira (île des Açores) et San Francisco. Depuis le 03 juin dernier, la compagnie portugaise propose une fois par semaine, le mardi, un vol entre ces deux villes. Le vol initial décolle de Lisbonne et fera une escale sur l'île des Açores. Cette liaison est opérée en Airbus A330neo.

Avec cette nouveauté, la compagnie nationale portugaise poursuit l’élargissement de son réseau vers l’Amérique du Nord. En mai, TAP avait déjà inauguré deux nouvelles routes : le 14 mai, la ligne Porto–Boston a été mise en service avec quatre fréquences hebdomadaires (lundi, mercredi, samedi et dimanche), facilitant les échanges entre le nord du Portugal et la Nouvelle-Angleterre.

Deux jours plus tard, le 16 mai, la liaison entre Lisbonne et Los Angeles a été inaugurée. Cette dernière est assurée quatre fois par semaine, les mardi, vendredi, samedi et dimanche.

Ces ouvertures traduisent la volonté de TAP de renforcer sa présence sur le marché nord-américain, tout en valorisant les régions portugaises, à l’image des Açores, comme plateformes de transit stratégique entre l’Europe et les États-Unis.

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