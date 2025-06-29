Transavia change de logo

Article publié le 29 juin 2025 par David Dagouret

Le premier appareil portant ce nouveau logo rejoindra la flotte à partir d'octobre 2025.

Transavia annonce le changement de son logo. La marque partagée par les deux compagnies sœurs Transavia France et Transavia Pays-Bas, s'offre ainsi une nouvelle identité.

En 2025, Transavia Pays-Bas fêtera ses 60 ans tandis que Transavia France vient tout juste de fêter ses 18 ans. Les 2 compagnies arrivent donc à un moment particulier de leur histoire et c'est donc le bon moment pour changer d'identité.

Dix ans après s’être dotée d’une nouvelle identité de marque, Transavia fait ainsi peau neuve. Nouveau logo, couleur qui évolue vers un vert plus doux, nouvelle livrée, nouveau site internet, nouvelle signalétique en aéroport.

Sous l’impulsion du Groupe Air France KLM, le projet a été mené en collaboration entre les 2 compagnies aériennes et l’agence de design hollandaise Dumbar, les équipes MarkeFng, Expérience Client, Digital et la Direction du Personnel Navigant Commercial ont travaillé en ensemble pour rendre la marque plus moderne.

Transavia garde pour autant ses composants importants de son identité qui contribuent à sa visibilité : le nom, le symbole visuel de la marque et la couleur verte demeurent.

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