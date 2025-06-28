United et Spotify annoncent une collaboration

Article publié le 28 juin 2025 par David Dagouret

Dès 2026, les passagers United pourront se connecter à leur compte Spotify directement depuis l’écran de divertissement individuel à l’aide de leur propre appareil.

United et Spotify ont annoncé une collaboration inédite, offrant une expérience de divertissement enrichie à 35 000 pieds d’altitude, avec plus de 450 heures de contenu désormais accessibles gratuitement sur plus de 130 000 écrans individuels à bord. Ces écrans, dont beaucoup offrent une qualité d’image 4K et une compatibilité audio Bluetooth, intègrent désormais l’univers Spotify.

Pour la première fois, Spotify propose ses livres audio et podcasts vidéo en vol, permettant aux passagers de United d’accéder à plus de 65 contenus.

En outre, dès l’année prochaine, les voyageurs United pourront utiliser leur appareil personnel pour se connecter à l’application Spotify directement sur l'écran de leur siège.

Richard Nunn, CEO de MileagePlus a déclaré : "Spotify dispose d’un immense public et ses contenus sont plébiscités. Désormais, nos clients peuvent y accéder facilement, même à 35 000 pieds d’altitude. Ensemble, nous offrons à des millions de passagers une nouvelle manière de découvrir et de savourer des contenus premium, proposés par les artistes, auteurs et podcasteurs les plus populaires au monde – le tout à bord d’appareils dotés des toutes dernières technologies."

Ian Geller, VP Business Development chez Spotify a déclaré : "En tant que voyageur fréquent sur United, je suis ravi de voir Spotify disponible à bord de la plus grande compagnie aérienne du monde. Chez Spotify, nous voulons être présents partout où se trouvent nos utilisateurs, en offrant aux créateurs des opportunités pour toucher de nouveaux publics sur des plateformes variées. J’attends avec impatience l’arrivée d’une expérience encore plus personnalisée sur les écrans individuels dès l’an prochain."