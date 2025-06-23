Volotea lance une liaison entre Bordeaux et Valence

Article publié le 23 juin 2025 par David Dagouret

La compagnie devient ainsi le premier transporteur européen à proposer des vols directs entre ces deux villes.

Volotea annonce l’ouverture d’une nouvelle ligne entre Bordeaux et Valence, qui sera mise en service à compter du 7 novembre 2025. La compagnie devient ainsi le premier transporteur européen à proposer des vols directs entre ces deux villes.

La ligne sera opérée deux fois par semaine, le vendredi et le dimanche, avec plus de 12 000 sièges disponibles sur l’ensemble de la saison.

Avec cette nouvelle destination, Volotea conforte sa position à Bordeaux, où elle opère désormais 39 lignes vers 10 pays, faisant d’elle le deuxième opérateur de la plateforme en nombre de destinations desservies. L’Espagne constitue un axe majeur pour la compagnie, représentant à elle seule 11 lignes au départ de Bordeaux.

Précisons que la compagnie est présente à Bordeaux depuis plus 12 ans, Volotea. La compagnie a reçu un nouvel Airbus A320 et compte désormais trois avions basés à Bordeaux. Ce nouvel appareil permet la création de 30 emplois directs, portant le total à 110 employés, ainsi que près de 630 emplois indirects.

Gilles Gosselin, Directeur France de Volotea a déclaré : "Nous sommes très heureux d’annoncer aujourd’hui l’ouverture de cette nouvelle liaison vers l’Espagne. Valence représente une destination idéale pour nos passagers en quête d'authenticité et d’évasion au bord de la Méditerranée. Cette ville dynamique conjugue patrimoine exceptionnel, gastronomie renommée et plages urbaines uniques. Avec cette nouvelle route directe vers Valence, nous réaffirmons notre engagement à améliorer la connectivité de nos clients de Nouvelle-Aquitaine et à faciliter les échanges entre les capitales régionales européennes."





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