Air Algérie passe une commande de 16 ATR 72-600 neufs

Article publié le 21 juillet 2025 par David Dagouret

Ces ATR 72-600 seront opérés par une nouvelle filiale régionale d'Air Algérie, Domestic Airlines.

ATR a annoncé au début du mois une commande ferme passée par Air Algérie pour l'acquistion de 16 ATR 72-600 neufs. Cet accord s’accompagne également de l’achat d’un simulateur de vol ATR 72-600, qui deviendra la premier de ce type sur le continent africain.

La compagnie exploite actuellement 12 ATR 72-500 et 3 ATR 72-600. Les livraisons des nouveaux appareils sont prévues entre 2026 et 2028. Dotés des moteurs de dernière génération PW127XT, ces ATR 72-600 de 72 places seront opérés par une nouvelle filiale régionale d’Air Algérie, Domestic Airlines.

Hamza Benhamouda, Président-directeur général d’Air Algérie, a déclaré : "L’ATR 72-600 est l’appareil idéal pour connecter les régions de notre pays et soutenir le développement national grâce à un transport aérien fiable et efficace. Ses performances sur des lignes courtes et peu fréquentées en font un atout clé de notre stratégie, tandis que son efficacité énergétique soutient également notre objectif de réduction de nos émissions et de développement d’opérations plus durables. En investissant dans cette nouvelle flotte et dans le premier simulateur ATR 72-600 en Afrique, nous réaffirmons notre engagement en faveur de la connectivité régionale, de l’excellence opérationnelle et de l’avenir de l’aviation régionale en Algérie."

Nathalie Tarnaud Laude, Présidente exécutive d’ATR, a déclaré : "Cette commande est une solide reconnaissance des capacités de l’ATR 72-600 et de la valeur qu’il apporte pour renforcer la connectivité régionale. Grâce à ses coûts d’exploitation très compétitifs, son efficacité énergétique et sa fiabilité dans des environnements divers et exigeants comme peut l’être le climat algérien, l’ATR 72-600 est parfaitement adapté aux lignes à faible densité et aux régions isolées. C’est précisément pour ces raisons qu’Air Algérie continue de faire confiance à ATR après plus de 20 ans de partenariat – nos avions offrent constamment les performances et la flexibilité nécessaires pour connecter les communautés et soutenir une croissance régionale durable."

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