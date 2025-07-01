Actualité aéronautique
Air Algérie passe une commande de 16 ATR 72-600 neufs
Article publié le 21 juillet 2025 par David Dagouret
Ces ATR 72-600 seront opérés par une nouvelle filiale régionale d'Air Algérie, Domestic Airlines.
ATR a annoncé au début du mois une commande ferme passée par Air Algérie pour l'acquistion de 16 ATR 72-600 neufs. Cet accord s’accompagne également de l’achat d’un simulateur de vol ATR 72-600, qui deviendra la premier de ce type sur le continent africain.
La compagnie exploite actuellement 12 ATR 72-500 et 3 ATR 72-600. Les livraisons des nouveaux appareils sont prévues entre 2026 et 2028. Dotés des moteurs de dernière génération PW127XT, ces ATR 72-600 de 72 places seront opérés par une nouvelle filiale régionale d’Air Algérie, Domestic Airlines.
Hamza Benhamouda, Président-directeur général d’Air Algérie, a déclaré : "L’ATR 72-600 est l’appareil idéal pour connecter les régions de notre pays et soutenir le développement national grâce à un transport aérien fiable et efficace. Ses performances sur des lignes courtes et peu fréquentées en font un atout clé de notre stratégie, tandis que son efficacité énergétique soutient également notre objectif de réduction de nos émissions et de développement d’opérations plus durables. En investissant dans cette nouvelle flotte et dans le premier simulateur ATR 72-600 en Afrique, nous réaffirmons notre engagement en faveur de la connectivité régionale, de l’excellence opérationnelle et de l’avenir de l’aviation régionale en Algérie."
Nathalie Tarnaud Laude, Présidente exécutive d’ATR, a déclaré : "Cette commande est une solide reconnaissance des capacités de l’ATR 72-600 et de la valeur qu’il apporte pour renforcer la connectivité régionale. Grâce à ses coûts d’exploitation très compétitifs, son efficacité énergétique et sa fiabilité dans des environnements divers et exigeants comme peut l’être le climat algérien, l’ATR 72-600 est parfaitement adapté aux lignes à faible densité et aux régions isolées. C’est précisément pour ces raisons qu’Air Algérie continue de faire confiance à ATR après plus de 20 ans de partenariat – nos avions offrent constamment les performances et la flexibilité nécessaires pour connecter les communautés et soutenir une croissance régionale durable."
Sur le même sujet
- 11:00 La Ferté-Alais 2026 : Le programme prévisionnel des vols du samedi
- 12/05 Une première en France : le P-51 Mustang s'ouvre au public
- 11/05Crash d'un Fouga Magister Seine et Marne : deux victimes à déplorer
- 06/05 AirAsia : Commande record de 150 Airbus A220 à Mirabel
- 06/05 Twin Jet : Nouvelles lignes d'été Nice-Olbia et Nice-Minorque
- 05/05Gagnez vos places pour France Air Expo 2026 avec Aeroweb & Pictaero
- 05/05 AéroRun 2026 : cap sur Lyon, retour confirmé au Bourget
- 05/05 easyJet inaugure la ligne Paris-Reykjavik
- 05/05 Corsair inaugure son nouveau salon Business à La Réunion
- 05/05 L’Aéroport Nice Côte d’Azur inaugure l’extension de son Terminal 2
- 05/05 Résultats financiers provisoires de Korean Air au premier trimestre
- 04/05 TAP Air Portugal enregistre des bénéfices pour la quatrième année consécutive
- 04/05 Icelandair a transporté 342 000 passagers en mars 2026
- 04/05 Corsair dévoile son programme pour l’été 2026
- 04/05 Malaysia Airlines étend son réseau en Asie
- 03/05 Airbus : résultats du mois de mars
- 02/05Fin des activités de Spirit Airlines
- 01/05 Rafale Solo Display 2026 : une nouvelle livrée pour l'ambassadeur de l'armée de l'Air et de l'Espace
- 01/05 France Air Expo 2026 à Lyon-Bron : le rendez-vous incontournable de l’aviation générale
- 27/04Clap de fin pour la compagnie Air Antilles