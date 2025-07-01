Actualité aéronautique
Air Arabia annonce des vols quotidiens entre Sharjah et Munich
Article publié le 23 juillet 2025 par David Dagouret
Munich sera la première destination en Allemagne vers laquelle Air Arabia proposera des vols réguliers au départ de Sharjah.
Air Arabia, l'une des principales compagnies aériennes low-cost du Moyen-Orient, a annoncé le lancement d'une nouvelle liaison entre Sharjah et Munich, dont le premier vol est prévu le 15 décembre 2025. La liaison sera assurée quotidiennement par un Airbus A320neo.
Munich sera la première destination en Allemagne vers laquelle Air Arabia proposera des vols réguliers au départ de Sharjah.
Sharjah, capitale de l'émirat du même nom, est située à environ une demi-heure de route de Dubaï et est considérée comme la capitale culturelle des Émirats arabes unis.
Oliver Dersch, vice-président senior de l'aviation à l'aéroport de Munich, a déclaré : "Nous sommes ravis qu'Air Arabia nous permette d'élargir les options de voyage pour nos passagers et de renforcer encore notre rôle dans le trafic à destination et en provenance des États du Golfe."
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