Air Canada relance ses vols à destination de Lima

Article publié le 31 juillet 2025 par David Dagouret

La compagnie canadienne ajoute également trois nouvelles liaisons avec l’Amérique centrale et le Mexique.

Air Canada a annoncé la poursuite de l’expansion de son réseau pour la saison hivernale 2025-2026, notamment grâce à la reprise du service sans escale pour Lima, au Pérou, avec deux vols hebdomadaires au départ de Montréal et deux autres au départ de Toronto. Le transporteur ajoute également trois nouvelles liaisons avec l’Amérique centrale et le Mexique, soit Montréal–Belize City, Toronto–Puerto Escondido et Vancouver–Tepic, à la Riviera Nayarit.

Les vols à destination du Pérou seront assurées pendant la saison hivernale, jusqu’à la fin mars 2026.

Depuis Montréal–Trudeau (YUL), le vol AC88 décollera les mercredis et samedis à 18h00, pour une arrivée à Lima à 02h15 le lendemain matin. Le vol retour AC89, au départ de Lima à 08h00, arrivera à Montréal à 16h20, également les mercredis et samedis. Ce service sera proposé du 6 décembre 2025 au 28 mars 2026 (aller jusqu’au 25 mars).

Depuis Toronto–Pearson (YYZ), le vol AC86 partira les mardis et vendredis à 22h10, avec une arrivée à Lima prévue à 06h10 le lendemain. Le vol retour AC87 quittera Lima les jeudis et dimanches à 08h00 pour atterrir à Toronto à 15h55. Cette liaison sera disponible du 5 décembre 2025 au 27 mars 2026 (retour jusqu’au 26 mars).

Nouvelles liaisons hivernales d’Air Canada pour l’Amérique centrale et le Mexique :

Depuis Montréal (YUL), la compagnie lancera un vol direct vers Belize City (BZE). Le vol AC1876 partira tous les lundis à 17h45 pour une arrivée prévue à 22h05. Le retour, opéré sous le numéro AC1877, décollera de Belize City les mardis à 11h00 pour une arrivée à Montréal à 16h40. Cette liaison sera assurée du 8 décembre 2025 au 7 avril 2026.

Au départ de Toronto (YYZ), un nouveau vol direct desservira Puerto Escondido (PXM), sur la côte pacifique mexicaine. Le vol AC1895 sera programmé chaque mercredi à 10h10, avec une arrivée à 13h43. Le vol retour AC1894, également le mercredi, quittera Puerto Escondido à 14h45 pour une arrivée à Toronto à 21h24. Cette liaison sera en service du 17 décembre 2025 au 8 avril 2026.

Enfin, depuis Vancouver (YVR), Air Canada ouvrira une ligne vers Tepic, Riviera Nayarit (TPQ), une autre destination ensoleillée du Mexique. Le vol AC1350 partira tous les mercredis à 09h45 pour une arrivée à 15h45, tandis que le retour AC1351 quittera Tepic à 16h45, avec une arrivée à Vancouver à 20h55. Ce service sera proposé du 17 décembre 2025 au 8 avril 2026.

Mark Galardo, vice-président général et chef des Affaires commerciales, et président – Fret, d’Air Canada a déclaré : "Cet hiver, dans le cadre de sa stratégie Nouveaux horizons, Air Canada diversifie davantage son réseau mondial en tirant parti de la forte demande pour les voyages d’agrément, notamment pour des destinations vacances prisées en Amérique du Sud et en Amérique centrale, ainsi que dans les régions d’Oaxaca et de la côte du Pacifique au Mexique. Nos nouvelles liaisons sont conçues de manière à offrir des correspondances pratiques tant pour les voyageurs du Canada que pour ceux de l’Europe, ainsi que pour tirer profit des occasions de transport de fret dans la région. Les clients auront encore plus d’options intéressantes pour planifier leurs vacances cet hiver. De la riche histoire et des sites archéologiques du Pérou à la légendaire barrière de corail du Belize, en passant par les destinations vacances vibrantes et à découvrir en forte émergence au Mexique, Air Canada est fière de proposer à ses clients de nouveaux endroits fantastiques à explorer. Nous avons hâte de vous accueillir bientôt à bord de nos vols, assurés par notre société aérienne de renom."





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