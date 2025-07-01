Actualité aéronautique
Airbus : livraisons et commandes du mois de juin 2025
Article publié le 24 juillet 2025 par David Dagouret
Le constructeur aéronautique a livré un total de 63 appareils à 35 clients pour le mois de juin 2025.
Airbus a annoncé avoir livré 63 avions commerciaux à 35 clients pour le mois de juin 2025 soit 12 avions de plus par rapport à mai dernier. Le constructeur européen a également précisé qu'il a enregistré 203 nouvelles commandes brutes pour le mois de juin soit une forte hausse par rapport au mois de mai qui n'avait enregistré aucune commande. Précisons que la plus part des annonces de nouvelles commandes sont intervenues durant le salon aéronautique de Paris - Le Bourget.
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