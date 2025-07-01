Actualité aéronautique
Connectivité en vol : le Cessna Caravan s’ouvre au haut débit avec Starlink
Article publié le 31 juillet 2025 par David Dagouret
Cette technologie est développée par AeroMech Incorporated. Elle repose sur le réseau de satellites en orbite basse de Starlink, filiale de SpaceX.
Textron Aviation a annoncé une avancée technologique significative pour le Cessna Caravan : une solution de connectivité Internet haut débit désormais disponible grâce à l’intégration du système Starlink d’AeroMech. La nouvelle a été rendue publique après l’approbation officielle de la FAA, qui a délivré un certificat de type supplémentaire (STC) validant l’installation de cette solution de connectivité à bord.
Cette technologie est développée par AeroMech Incorporated. Elle repose sur le réseau de satellites en orbite basse de Starlink, filiale de SpaceX.
Le kit proposé comprend un terminal aéronautique, une unité d’alimentation, deux points d’accès Wi-Fi et l’ensemble du câblage nécessaire. L’un des avantages notables du système réside dans sa simplicité d’intégration : seule l’alimentation électrique de l’avion est requise, ce qui facilite son installation, sans modification complexe de la structure de l’appareil.
Les propriétaires de Cessna Caravan pourront programmer cette mise à niveau dans les centres de service agréés de Textron Aviation, en Amérique du Nord comme dans certains centres internationaux partenaires.
Brian Rohloff, vice-président senior du service clientèle a déclaré : "Le Cessna Caravan est tellement polyvalent qu'il peut aller presque partout, et Textron Aviation comprend l'importance de fournir une solution de connectivité dans davantage d'endroits où nos clients souhaitent se rendre. Le Caravan a récemment fêté son 40e anniversaire et la mise à niveau vers la connectivité haut débit Starlink continue d'offrir aux clients les dernières technologies, quel que soit le stade de son cycle de vie où se trouve l'avion."
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