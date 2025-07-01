Actualité aéronautique
Embraer livre son premier jet E2 à Mexicana
Article publié le 15 juillet 2025 par David Dagouret
Cette livraison est la première d'une série de 20 exemplaires E2 commandés par Mexicana, comprenant 10 appareils E190-E2 et 10 appareils E195-E2.
Mexicana, la compagnie aérienne publique mexicaine, a pris livraison de son premier avion E195-E2 auprès d'Embraer. L'avion a quitté le siège social d'Embraer le 30 juin dernier à destination du Mexique.
Cette livraison est la première d'une série de 20 exemplaires E2 commandés par Mexicana, comprenant 10 appareils E190-E2 et 10 appareils E195-E2.
Les jets E2 de Mexicana seront configurés en classe unique.
Leobardo Bojórquez, PDG de Mexicana a déclaré : "Cette livraison marque un nouveau chapitre pour Mexicana. Les performances, la rentabilité et l'attrait pour les passagers de l'E2 en font l'avion idéal pour soutenir notre stratégie de croissance. Nous sommes ravis d'offrir ce nouveau niveau de service et d'efficacité à nos clients."
Arjan Meijer, président et directeur général d'Embraer Commercial Aviation a déclaré : "Nous sommes fiers de livrer le premier E2 à Mexicana et de soutenir la mission de la compagnie aérienne qui consiste à relier davantage de communautés à travers le Mexique avec plus d'efficacité et de confort. L'E2 est l'avion monocouloir le plus économe en carburant au monde, et il est parfaitement adapté au réseau et aux objectifs de durabilité de Mexicana."
Sur le même sujet
- 11:00 La Ferté-Alais 2026 : Le programme prévisionnel des vols du samedi
- 12/05 Une première en France : le P-51 Mustang s'ouvre au public
- 11/05Crash d'un Fouga Magister Seine et Marne : deux victimes à déplorer
- 06/05 AirAsia : Commande record de 150 Airbus A220 à Mirabel
- 06/05 Twin Jet : Nouvelles lignes d'été Nice-Olbia et Nice-Minorque
- 05/05Gagnez vos places pour France Air Expo 2026 avec Aeroweb & Pictaero
- 05/05 AéroRun 2026 : cap sur Lyon, retour confirmé au Bourget
- 05/05 easyJet inaugure la ligne Paris-Reykjavik
- 05/05 Corsair inaugure son nouveau salon Business à La Réunion
- 05/05 L’Aéroport Nice Côte d’Azur inaugure l’extension de son Terminal 2
- 05/05 Résultats financiers provisoires de Korean Air au premier trimestre
- 04/05 TAP Air Portugal enregistre des bénéfices pour la quatrième année consécutive
- 04/05 Icelandair a transporté 342 000 passagers en mars 2026
- 04/05 Corsair dévoile son programme pour l’été 2026
- 04/05 Malaysia Airlines étend son réseau en Asie
- 03/05 Airbus : résultats du mois de mars
- 02/05Fin des activités de Spirit Airlines
- 01/05 Rafale Solo Display 2026 : une nouvelle livrée pour l'ambassadeur de l'armée de l'Air et de l'Espace
- 01/05 France Air Expo 2026 à Lyon-Bron : le rendez-vous incontournable de l’aviation générale
- 27/04Clap de fin pour la compagnie Air Antilles