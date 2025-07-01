Embraer livre son premier jet E2 à Mexicana

Article publié le 15 juillet 2025 par David Dagouret

Cette livraison est la première d'une série de 20 exemplaires E2 commandés par Mexicana, comprenant 10 appareils E190-E2 et 10 appareils E195-E2.

Mexicana, la compagnie aérienne publique mexicaine, a pris livraison de son premier avion E195-E2 auprès d'Embraer. L'avion a quitté le siège social d'Embraer le 30 juin dernier à destination du Mexique.

Cette livraison est la première d'une série de 20 exemplaires E2 commandés par Mexicana, comprenant 10 appareils E190-E2 et 10 appareils E195-E2.

Les jets E2 de Mexicana seront configurés en classe unique.

Leobardo Bojórquez, PDG de Mexicana a déclaré : "Cette livraison marque un nouveau chapitre pour Mexicana. Les performances, la rentabilité et l'attrait pour les passagers de l'E2 en font l'avion idéal pour soutenir notre stratégie de croissance. Nous sommes ravis d'offrir ce nouveau niveau de service et d'efficacité à nos clients."

Arjan Meijer, président et directeur général d'Embraer Commercial Aviation a déclaré : "Nous sommes fiers de livrer le premier E2 à Mexicana et de soutenir la mission de la compagnie aérienne qui consiste à relier davantage de communautés à travers le Mexique avec plus d'efficacité et de confort. L'E2 est l'avion monocouloir le plus économe en carburant au monde, et il est parfaitement adapté au réseau et aux objectifs de durabilité de Mexicana."





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