Emirates arrive à Shenzhen

Article publié le 17 juillet 2025 par David Dagouret

Le vol inaugural EK328 d'Emirates a atterri à l'aéroport international Bao'an de Shenzhen le 1er juillet.

Emirates a lancé sa nouvelle ligne quotidienne vers Shenzhen, quatrième point d'entrée de la compagnie aérienne en Chine continentale soutenant ainsi sa stratégie de développement en Asie de l'Est. Le vol inaugural EK328 d'Emirates a atterri à l'aéroport international Bao'an de Shenzhen le 1er juillet.

Emirates propose désormais 42 vols hebdomadaires vers quatre villes clés de Chine continentale – Pékin, Shanghai, Guangzhou et Shenzhen.

Opéré par un Boeing 777-300ER doté de quatre cabines, le vol Emirates EK328 quitte Dubaï à 10h05 pour arriver à Shenzhen à 22h00. Le vol retour EK329 décolle de Shenzhen à 23h55, atterrissant à Dubaï à 03h40 le lendemain.

Adnan Kazim, Président Adjoint et Directeur Commercial d'Emirates Airline, a déclaré : "Nous sommes ravis de lancer notre nouveau vol quotidien vers Shenzhen – l'une des villes les plus dynamiques et innovantes de Chine. Cette étape reflète l'engagement continu d'Emirates à renforcer notre présence en Chine continentale et à soutenir les objectifs commerciaux et touristiques du pays. Elle s'inscrit également dans le renforcement des relations Chine-EAU et constitue un axe stratégique pour fluidifier les connections, grâce à nos vols, au sein du corridor d'innovation de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao – un hub international d'innovation et de technologie (I&T) . Nous tenons à exprimer toute notre gratitude à l'Administration de l'Aviation Civile de Chine, au Shenzhen Airport Groupainsi qu’à l’ensemble de nos partenaires locaux pour leur soutien qui a rendu ce lancement possible. Nous sommes impatients de connecter davantage de voyageurs et d'entreprises entre Shenzhen et Dubaï et à travers notre réseau en pleine croissance."





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