Emirates recrute ses équipages en France

Article publié le 31 juillet 2025 par David Dagouret

Des journées portes ouvertes auront de nouveau lieu dans six villes françaises en août.

Emirates annonce être à la recherche de candidats pour rejoindre ses équipages. Des journées portes ouvertes auront de nouveau lieu dans six villes françaises en août.

Les journées portes ouvertes seront organisées :

À Paris : le 2 et le 18 août au M Social Hotel Paris, 12 Boulevard Haussmann - 75009 Paris, France

À Strasbourg : le 4 août à Hotel by Marriott Strasbourg, 4 boulevard de Dresde, 67000 - Strasbourg, France

À Lyon : le 6 août au Crowne Plaza Lyon Cité Internationale, 22 Quai Charles de Gaulle, 69006 - Lyon, France

À Marseille : le 20 août au Radisson Blu Hotel Marseille Vieux Port, 38-40 Quai de Rive Neuve, 13007 - Marseille, France

À Nice : le 22 août au NH NICE, 2-4 Parvis de l'Europe, 06300 - Nice, France

À Ajaccio (Corse) : le 24 août au Sofitel Golfe d'Ajaccio Thalassa Sea, Domaine de la Pointe, 20166 - Ajaccio, Corse

Les candidats souhaitant embarquer avec Emirates peuvent déposer leur candidature en ligne, accompagnée d'un CV en anglais et d'une photographie récente. Pour faciliter le processus des journées portes ouvertes, il est conseillé aux candidats de se préinscrire en ligne. Ceux qui ne se sont pas inscrits en ligne peuvent se présenter sans rendez-vous lors de la journée portes ouvertes aux lieux précités. Des informations complémentaires sur le processus de recrutement sont disponibles sur le site d’Emirates. La session de recrutement durera toute une journée, les candidats présélectionnés seront informés le jour même des horaires, évaluations et entretiens supplémentaires.

L'année dernière, Emirates a recruté plus de 8 000 membres d'équipage de cabine et a organisé des événements de recrutement dans 353 villes du monde entier.

Tout au long de cette année, l'équipe de recrutement d'Emirates organise des journées portes ouvertes dans plus de 460 villes à travers les six continents, démontrant ainsi l'étendue mondiale du réseau de la compagnie et la diversité de son personnel navigant. Emirates compte actuellement 23 200 membres d'équipage de cabine et cherche à en recruter 5 000 pour l'exercice en cours.

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