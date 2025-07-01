France Air Expo donne rendez-vous à Lyon Bron du 4 au 6 juin 2026

Article publié le 15 juillet 2025 par David Dagouret

Pour l'édition 2025, Aeroweb-fr.net, partenaire média du salon, avait proposé à ses lecteurs de remporter des invitations pour découvrir sur place les nouveautés du secteur. Nous espèrons pouvoir renouveler cette collaboration pour l'édition 2026

Les passionnés d’aviation générale peuvent déjà réserver leurs dates : la prochaine édition de France Air Expo se tiendra à l’aéroport de Lyon-Bron du 4 au 6 juin 2026. Ce salon, considéré comme l’un des rendez-vous incontournables du secteur en France, promet une nouvelle fois de réunir constructeurs, équipementiers et pilotes autour des dernières innovations.

L’édition 2025 avait déjà confirmé le succès de l’événement en rassemblant plus de 10 000 pilotes et propriétaires venus découvrir l’offre de grands noms de l’aviation générale comme Cirrus, Cessna, Diamond Aircraft, Pilatus, Piper, Tecnam, Daher, JMB Aviation, Garmin ou encore Pratt & Whitney.

Partenaire média du salon, Aeroweb-fr.net avait proposé cette année, à ses lecteurs de remporter des invitations pour découvrir sur place les nouveautés du secteur. Nous espèrons pouvoir renouveler cette collaboration pour l’édition 2026 et continuer à partager avec sa communauté l’actualité de l’aviation générale.

Rendez-vous donc à Lyon-Bron en juin prochain pour découvrir les aéronefs, équipements et services qui dessinent l’avenir de l’aviation légère et d’affaires en France.

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