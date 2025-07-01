Article publié le 24 juillet 2025 par David Dagouret

Le Groupe prévoit de recruter plus de 17 300 professionnels sur 350 types de postes cette année.

Le Groupe Emirates lance une campagne de recrutement massive. Au cours du prochain exercice financier, le géant de l'aviation prévoit d'intégrer 17 300 nouvelles recrues, réparties sur 350 types de postes, un effectif équivalent à celui d'une ville de taille moyenne ou à la capacité d'accueil de 58 Airbus A350.

Certains types de postes nécessitent le recrutement de centaines de nouveaux collaborateurs, notamment pour les fonctions de personnel de cabine, pilote, ingénieur, membre des équipes commerciales et de vente, service client, manutention au sol, restauration, informatique, ressources humaines et finance. Par ailleurs, dnata, cherche à embaucher plus de 4 000 spécialistes dans les domaines du fret, de la restauration et de la manutention au sol.

Tout au long de l'année, le Groupe Emirates organisera plus de 2 100 journées portes ouvertes et autres événements de recrutement dans 150 villes à travers le monde afin d'attirer les meilleurs pilotes, informaticiens, ingénieurs et futurs personnels de cabine. D’autres initiatives seront également mises en place à Dubaï, dans l’optique d’engager les étudiants et jeunes diplômés émiratis.

Depuis 2022, le Groupe a intégré plus de 41 000 nouveaux employés, portant aujourd'hui ses effectifs à 121 000 collaborateurs.

Les personnes aspirant à rejoindre le Groupe Emirates peuvent postuler et s’informer sur les journées de recrutement organisées à travers le monde sur la page www.emiratesgroupcareers.com.

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