Livre : “Crashs : Ces accidents qui vous sauvent la vie”

Article publié le 24 juillet 2025 par David Dagouret

L’ancien pilote de chasse Pierre-Henri Chuet sort son nouveau livre.

Chaque jour, des dizaines de milliers d’avions décollent et atterrissent à travers le monde sans incident. En 2022, plus de 32 millions de vols ont été opérés, pour seulement 33 accidents recensés, dont 5 mortels. Le taux d’accident grave est ainsi tombé à 0,18 pour un million de vols, un record historique qui confirme le niveau de sécurité exceptionnel atteint par le transport aérien. Mais ce résultat n’est pas le fruit du hasard : derrière chaque progrès se cache une histoire souvent marquée par la douleur.

Dans son dernier ouvrage, Crashs – Ces accidents qui vous sauvent la vie, Pierre-Henri “Até” Chuet propose une relecture engagée de plusieurs accidents majeurs de l’aviation civile et militaire. Non pas pour susciter l’émotion ou la peur, mais pour rappeler combien chaque drame a été le déclencheur d’une avancée décisive. L’ouvrage retrace ainsi la genèse de nombreux standards de sécurité aujourd’hui intégrés à la formation et à la pratique des équipages, tels que le Crew Resource Management (CRM), les procédures standards (SOP) ou encore la surveillance croisée (cross-check monitoring).

Ancien pilote de chasse dans l’aéronavale française puis dans l’US Navy, Pierre-Henri Chuet possède une expérience opérationnelle solide, avec plus de 2 500 heures de vol et 25 missions de guerre à son actif. Il est aujourd’hui conférencier et fondateur de D.Brief, une structure spécialisée dans l’adaptation des méthodes issues de l’aérien au monde de l’entreprise. Sa chaîne YouTube, qui compte plus d’un demi-million d’abonnés, connaît un franc succès, avec plus de 160 millions de vues à ce jour.

Dans Crashs, l’auteur défend une approche pédagogique : comprendre les erreurs du passé pour éviter qu’elles ne se reproduisent. Sans verser dans le sensationnalisme, il met en lumière les mécanismes humains, techniques et organisationnels à l’origine de certains accidents. L’objectif est clair : transmettre les enseignements, consolider la culture du retour d’expérience et renforcer les défenses du système aéronautique.

Conçu autant pour les professionnels du secteur que pour les passionnés d’aviation ou les acteurs de la gestion du risque, cet ouvrage se veut accessible. Il illustre également comment les méthodes de l’aéronautique — communication sécurisée, préparation rigoureuse, alignement collectif — peuvent inspirer d’autres domaines d’activité, en particulier ceux qui nécessitent un haut niveau d’exécution.

Autoédité, Crashs est le quatrième livre de Pierre-Henri Chuet. Une indépendance revendiquée, qui lui permet de garder la maîtrise du fond comme de la forme, fidèle à sa volonté de clarté et de transmission.

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