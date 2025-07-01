Malaysia Airlines commande des Airbus A330neo supplémentaires

Article publié le 21 juillet 2025 par David Dagouret

Cette nouvelle commande permettra de doubler la future flotte d'A330neo de Malaysia Airlines, qui comptera alors 40 appareils.

Malaysia Aviation Group (MAG), la société mère de la compagnie aérienne nationale Malaysia Airlines, a passé une commande ferme auprès d'Airbus pour 20 appareils A330-900 supplémentaires. Cette nouvelle commande permettra de doubler la future flotte d'A330neo de Malaysia Airlines, qui comptera alors 40 appareils.

L'annonce a été faite lors de la visite officielle en France du Premier ministre malaisien, S.E. Anwar Ibrahim.

MAG a sélectionné l'A330neo pour la première fois en 2022 dans le cadre de son programme de renouvellement de sa flotte d'appareils gros-porteurs, avec un engagement pour 20 appareils, dont quatre ont déjà été livrés. Dotés d'un tout nouvel aménagement de cabine premium, ces appareils sont déjà en service sur les liaisons entre Kuala Lumpur et Melbourne, Auckland et Bali.

« L'A330neo continue d'offrir le juste équilibre entre efficacité opérationnelle, autonomie et confort en cabine pour soutenir notre réseau et notre stratégie de croissance », a déclaré Datuk Captain Izham Ismail, directeur général du groupe MAG. « Grâce à son rendement énergétique amélioré et à sa flexibilité sur les liaisons régionales et long-courriers, cet avion répond parfaitement à l'évolution des besoins de notre marché. Il nous permet également d'offrir un produit en phase avec notre positionnement haut de gamme : épuré, moderne et conçu pour le confort et les attentes des passagers. Cette commande supplémentaire renforce notre vision à long terme qui consiste à constituer une flotte tournée vers l'avenir, capable de soutenir une croissance durable, d'offrir une valeur ajoutée constante à nos passagers et de renforcer notre compétitivité sur les marchés clés. »

« Nous sommes fiers de renforcer encore notre relation avec Malaysia Aviation Group alors que la compagnie élargit sa flotte d'A330neo », a déclaré Benoît de Saint-Exupéry, vice-président exécutif des ventes d'Airbus pour l'activité Avions commerciaux. « Cette nouvelle commande témoigne de la reconnaissance des performances exceptionnelles, du rendement énergétique, de la polyvalence et du confort des passagers de l'A330neo, ainsi que de la popularité de cet avion auprès des compagnies aériennes haut de gamme du monde entier. »

Sur le même sujet