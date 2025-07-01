Actualité aéronautique
Qantas recoit son premier Airbus A321XLR
Article publié le 15 juillet 2025 par David Dagouret
Le groupe Qantas a commandé 40 A321XLR dans le cadre de son programme de modernisation de la flotte.
La compagnie australienne Qantas Airways a annoncé avoir pris livraison de son premier Airbus A321XLR. Elle devient ainsi l'opérateur de lancement en Asie-Pacifique de l'A321XLR monocouloir après la livraison de son premier avion depuis la chaîne de montage Airbus de Finkenwerder, Hambourg.
L'appareil immatriculé VH-OGA a décollé depuis l'usine Airbus à Hambourg pour Sydney en effectuant une seule escale de repos pour l'équipage à Bangkok. Cet avion est équipé de deux moteurs Pratt & Whitney GTF. Sa cabine est configurée en deux classes pouvant accueillir 197 passagers dont 20 en classe affaires et 177 en classe économique.
Dans un premier temps, la compagnie australienne, exploitera cet aéronef sur des vols intérieurs en Australie avant d'ouvrir des nouveaux vols sur des lignes vers l'Asie.
Au total, le groupe Qantas a commandé 40 A321XLR dans le cadre de son programme de modernisation de la flotte, dont 28 appareils attribués à Qantas et 12 à sa filiale low cost Jetstar.
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