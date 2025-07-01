Turbotech lève 8,5 millions d'euros pour accompagner la montée en puissance de ses micro-turbines

Article publié le 15 juillet 2025 par David Dagouret

Installée sur l'aérodrome de Paris-Saclay-Versailles, à Toussus-le-Noble (Yvelines), Turbotech ambitionne d'accélérer l'extension de ses capacités de production pour soutenir le succès rencontré auprès des acteurs de l'aviation légère.

La société française Turbotech, spécialisée dans la conception de systèmes de propulsion à micro-turbines haute performance, vient de boucler une levée de fonds de 8,5 millions d’euros. Cet argent doit permettre à l’entreprise de renforcer son développement industriel et de répondre à une demande croissante, notamment sur le marché des avions ultralégers.

Installée sur l’aérodrome de Paris-Saclay-Versailles (Toussus-le-Noble (Yvelines)), Turbotech ambitionne d’accélérer l’extension de ses capacités de production pour soutenir le succès rencontré auprès des acteurs de l’aviation légère.

Grâce à cette levée de fonds, Turbotech compte mener à bien les démarches de certification auprès des autorités françaises et européennes, pour pouvoir équiper à l’avenir des avions certifiés au-delà du seul segment des ultralégers. La société ambitionne aussi de développer une nouvelle génération de turbines plus puissantes, pensées pour répondre aux enjeux d’une aviation plus décarbonée.

Damien Fauvet, PDG de Turbotech a déclaré : "Turbotech a su développer rapidement et mettre sur le marché une famille de motorisations pour aéronefs légers et hybrides électriques. Notre carnet de commandes ferme est « plein » pour les mois à venir et notre société est quasi à l’équilibre financier alors que nos moteurs vont entrer en service. Cette levée de fonds va nous permettre d’accélérer la production des moteurs de série, de les certifier afin d’accroître nos marchés et, enfin, de lancer la famille de moteurs suivante, plus puissante, passant de 140 à 250 chevaux. Nous allons également déployer des solutions de rétrofit d’aéronefs anciens, tout en diminuant l’impact sonore et carbone de l’aviation légère."

Frédéric Humbert, membre du directoire d’Innovacom – Turenne Groupe a déclaré : "Le fonds Île-de-France Réindustrialisation que nous opérons pour le compte de la Région Île-de-France a pour vocation à accompagner la croissance des sociétés industrielles innovantes qui apportent sur le marché des réponses aux enjeux de décarbonation de nos usages. Turbotech a démontré sa thèse. Nous sommes heureux d’accompagner l’équipe vers sa prochaine étape."