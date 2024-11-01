Volotea a inauguré deux nouvelles routes au départ de Bordeaux

Article publié le 31 juillet 2025 par David Dagouret

Volotea propose désormais 39 destinations depuis l’aéroport de Bordeaux.

Volotea poursuit son développement au départ de l’Aéroport de Bordeaux en inaugurant deux nouvelles routes : Alghero en Italie et Minorque en Espagne.

La ligne entre Bordeaux et Alghero a été inaugurée le 04 juillet dernier. Cette ligne sera opérée deux fois par semaine les lundis et les vendredis.

La liaison vers Minorque a été inaugurée le 06 juillet dernier et elle sera opérée à raison de deux liaisons directes par semaine les jeudis et les dimanches.

Volotea propose désormais 39 destinations depuis l’aéroport de Bordeaux.

Gilles Gosselin, Directeur France de Volotea a déclaré : "Nous sommes très heureux d’annoncer l’inauguration de ces deux nouvelles lignes reliant Bordeaux à Alghero et Minorque, enrichissant ainsi notre offre estivale vers des destinations ensoleillées. Ces ouvertures témoignent de notre volonté de proposer des liaisons directes vers des destinations attractives, tout en renforçant notre engagement local. Bordeaux est une base historique pour Volotea et joue un rôle clé dans notre stratégie en France. Nous sommes fiers d’y consolider notre présence, de contribuer au dynamisme économique local et de mieux répondre aux attentes des voyageurs. Nous remercions chaleureusement nos collaborateurs sur place ainsi que les équipes de l’Aéroport de Bordeaux pour leur engagement au quotidien."





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